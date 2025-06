Novak Djokovic: “Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 una motivazione ancora più grande degli Slam”

Novak Djokovic è ormai l’unico superstite dei Big Three dato che Roger Federer si è ritirato nel 2022 mentre Rafa Nadal nel 2024. Il serbo non solo sta continuando a giocare ad alti livelli, ma ha raggiunto due semifinali Slam (Australian Open contro Zverev e Roland Garros contro Sinner), la finale del Masters 1000 di Miami e la vittoria del suo 100esimo titolo a Ginevra verso fine maggio.

Seppur non possa tornare indietro nel tempo riacquisendo la forma fisica dei suoi anni d’oro, Djokovic sta dimostrando a tutto il mondo che a 38 anni si può ancora eccome dire la propria nel mondo del tennis, in uno sport dove i tornei quasi si accavallano e il continuo cambio di ritmo, superficie e fuso orario non fa altro che complicare la vita dei tennisti.

Purtroppo il ritiro dallo sport dovrà arrivare per tutti, anche coloro che sembrano non invecchiare mai come il buon Djokovic. Il serbo però ha rassicurato i suoi fan durante un’intervista dove ha dichiarato che nella sua testa ci siano le Olimpiadi di Los Angeles 2028: “L’unica cosa che ho in mente e che mi dà motivazione sono le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, ancor più dei tornei dello Slam. Quel momento in cui indossi lo stemma del tuo Paese, quando vivi nel villaggio con i migliori atleti olimpici, quella sensazione: quello è lo sport“.

Tornando ai Big Three, Djokovic ha spiegato in un’intervista a Failures of Champions di come si sia sempre sentito un “bambino non desiderato”, il terzo incomodo rispetto al dualismo Federer-Nadal: “Mi comportavo e mi sentivo ancora come un bambino indesiderato. Mi chiedevo perché fosse così, mi faceva male. Poi ho pensato che i fan mi avrebbero accettato se mi fossi comportato diversamente, ma nemmeno così è cambiato qualcosa. Non sono mai stato amato come Federer e Nadal perché non avrei dovuto esserci. Ero il piccolo, il terzo arrivato che ha detto: ‘Diventerò il numero 1.’ A molte persone questa cosa non è piaciuta“.