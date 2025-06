ATP Queen’s, forfait di Arnaldi: l’Italia perde il suo unico rappresentante

Il torneo del Queen’s perde anche l’ultimo rappresentante azzurro: Matteo Arnaldi ha infatti annunciato il forfait poco prima del suo esordio contro Holger Rune, lasciando spazio al lucky loser australiano Christopher O’Connell. Una notizia che chiude definitivamente le porte alla presenza italiana nel prestigioso torneo londinese, tradizionalmente uno dei principali eventi di preparazione a Wimbledon.

Dopo le rinunce già note di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, Arnaldi era rimasto l’unico italiano ancora in tabellone. Il sanremese, però, non sarà della partita. Non sono stati resi noti i dettagli della causa del ritiro, probabilmente un problema di natura fisica, ma è plausibile pensare a una scelta precauzionale in vista dello Slam londinese, al via tra due settimane.

La defezione di Arnaldi lascia il retrogusto dell’amaro dispiacere per il tennis italiano sull’erba del Queen’s, dove negli ultimi anni i colori azzurri erano stati più che protagonisti grazie soprattutto a Matteo Berrettini, vincitore nel 2021 e 2022 e con Musetti finalista nella passata edizione. Stavolta, invece, nessun giocatore italiano sarà al via del torneo.

Per Holger Rune, numero 9 del mondo, l’avversario di primo turno sarà dunque Christopher O’Connell, entrato in tabellone come lucky loser. L’australiano, numero 79 del ranking ATP, si ritrova quindi nel tabellone principale dopo aver perso l’ultimo turno di qualificazione con il connazionale Alex Bolt.