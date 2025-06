US Open, annunciate le coppie di doppio misto: quante stelle! Sinner con Navarro, Paolini insieme a Musetti. Errani/Vavassori in difesa del titolo

Che il nuovo format del doppio misto degli US Open potesse regalare sorprese – oltre a tante, forse anche giustificate polemiche – lo si era intuito sin dallo svelamento del regolamento che entrerà a regime dalla prossima edizione. Forse ere meno prevedibile trovare ai blocchi di partenza quasi tutti i migliori giocatori dei due circuiti.

Lo Slam newyorkese ha deciso di scorporare il tabellone del misto e di organizzarlo in separata sede. Saranno due le giornate dedicate, il 19 e il 20 agosto, in cui le 16 coppie ammesse, otto tramite ranking combinato e otto tramite wild card, si contenderanno il titolo, con partite al meglio dei tre set da quattro giochi.

Questa versione permette la partecipazione, senza particolare dispendio di energie, anche ai singolaristi, che in massa hanno risposto presente.

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner farà coppia con la padrona di casa Emma Navarro e si troverà di fronte quasi tutti i rivali più accreditati a contendersi anche il titolo in singolare. Carlos Alcaraz è iscritto insieme a Emma Raducanu, mentre Jack Draper sarà al fianco di Qinwen Zheng. Presente Novak Djokovic, che con Olga Danilovic, punta alla vittoria e a divertirsi, come spesso succede loro in United Cup. Ci saranno anche Alexander Zverev e Belinda Bencic.

Sono molti gli statunitensi che giocheranno davanti al proprio pubblico il prossimo agosto. Il finalista dello scorso anno Taylor Fritz partecipa con Elena Rybakina, mentre saranno tre le coppie composte da interpreti a stelle e strisce: Paul/Pegula, Shelton/Townsend e Tiafoe/Keys.

Anche le regine WTA hanno aderito al torneo con entusiasmo. La numero 1 Aryna Sabalenka si accompagna a Grigor Dimitrov, mentre Iga Swiatek a Casper Ruud. Non manca nemmeno la giovane stella Mirra Andreeva, che si è accordata con il connazionale Daniil Medvedev. Paula Badosa opta per il compagno di vita Stefanos Tsitsipas, con cui spesso ha giocato esibizioni in doppio.

Per l’Italia, oltre a Sinner, al via ci sono Jasmine Paolini con Lorenzo Musetti e l’ormai tanto inseparabile quanto vincente coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni uscenti e freschi trionfatori al Roland Garros. Questi ultimi negli scorsi mesi avevano aspramente criticato la rivoluzione che l’organizzazione degli US Open stava portando avanti, considerata una mossa di marketing.

Completano il tabellone, infine, Naomi Osaka e Nick Kyrgios, con qualche incognita, visti i problemi fisici che stanno tenendo lontano dal campo l’australiano.

9 delle prime 10 giocatrici al mondo e 9 top 10 ATP, saranno dunque al via di questo speciale appuntamento. Assenti, almeno per il momento, i soli Coco Gauff e Holger Rune.

Non ci sarà neppure la coppia Andrey Rublev/Karolina Muchova, i quali avevano già annunciato ai media l’accordo per disputare il doppio misto a New York insieme.