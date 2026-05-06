Italiani in campo mercoledì 6 maggio, Roma si tinge d’azzurro: quote, quando e dove vederli

Il Foro Italico si prepara per il secondo giorno di grande tennis: a Roma è l’ora del debutto per il tabellone ATP.

Dopo la prima giornata con i match che hanno inaugurato il torneo WTA, gli Internazionali BNL d’Italia entrano nella fase combined.

In campo scenderanno ben nove tra giocatori e giocatrici azzurri, con tanto di derby.

Il Campo Centrale di Roma parla italiano: Stefanini, Arnaldi, Cocciaretto e Cinà sono pronti

Sul Campo Centrale, a dare avvio al programma è Lucrezia Stefanini, chiamata all’impresa contro Jelena Ostapenko, 36 WTA. La tennista toscana, numero 154 del mondo, è una delle destinatarie di una wild card e dovrà sovvertire un pronostico che, di fatto, la vede già sconfitta ancora prima di iniziare. Le quote dei bookmakers, infatti, pendono decisamente dalla parte della lettone: Bet365, Eurobet e Goldbet danno la vincitrice del Roland Garros 2017 tra 1.06 e 1.07, mentre la vittoria di Stefanini è pagata rispettivamente 10, 8.60 e 8.20.

Ciononostante, alle ore 11 andrà in scena la prima sfida tra le due e solo il campo emetterà verdetti certi.

Matteo Arnaldi è protagonista del terzo incontro sul Campo Principale, dove lo attende Jaume Munar. I due rivali, seppur con classifiche assai differenti – il sanremese è al numero 106, lo spagnolo al 38 – sono accomunati dai tanti problemi fisici accusati negli ultimi mesi. Tuttavia, l’azzurro è reduce dal successo al Sardegna Open, dove il tabellone contava di presenze assai importanti. Da Roma riparte l’assalto al circuito maggiore per Arnaldi, che nei precedenti ATP insegue sotto 2-1. Alla luce del momento di forma, Matteo parte favorito: la prima vittoria in un main draw ATP è quotata a 1.62 da Bet365, a 1.61 da Eurobet e 1.63 da Goldbet. I bookies sono concordi nel proporre il successo dello spagnolo con quote tra il 2.20 di Bet365 e il 2.30 di Goldbet.

Aprirà la sessione serale Elisabetta Cocciaretto, la quale, non prima delle 19, se la vedrà con la qualificata Sinja Kraus, 103 WTA.

I risultati sulla terra battuta al momento non hanno sorriso alla giocatrice marchigiana, che non è andata oltre le due vittorie tra Charleston, Rouen e Madrid. Il pubblico di Roma, allora, potrà fornirle la spinta per riprendere quel ruolino di marcia che l’ha accompagnata fino alla posizione 41 del ranking.

Sarà una sfida inedita, con Cocciaretto leggermente preferita dagli scommettitori, concordi nel proporre il suo approdo al secondo turno a 1.62 per Bet365 e 1.63 Eurobet e Goldbet.

Infine, sarà il turno di Federico Cinà, che suggellerà il programma di giornata contro il semifinalista di Madrid Alexander Blockx.

L’italiano si confronterà con un avversario più grande di soli due anni, che sta attraversando un periodo di crescita dirompente. Se il belga vuole dare continuità al momento di forma, per Cinà c’è da onorare la wild card ricevuta. A fronte di nessun testa a testa passato, le quote non possono che ricalcare le prestazioni delle ultime settimane: Federico è attardato nei pronostici, con quotazioni tra il 4 di Bet365 e Eurobet, che danno Blockx a 1.22 e 1.23, e il 4.10 di Goldbet, con una stima per la vittoria del numero 36 ATP di 1.24.

Derby tra Pigato e Grant, in campo anche Basiletti, Urgesi e Brancaccio

Passando agli altri campi, l’atteso derby tra le due wild card Lisa Pigato e Tyra Grant è programmato come secondo match dalle 11 sulla BNL Paribas Arena.

Nonostante la 22enne di Bergamo preceda di poco meno di 100 posizioni l’avversaria, i bookmakers non si sbilanciano, attestandosi sulla parità pressoché perfetta – per Bet365 la quota è di 1.83, mentre Eurobet e Goldbet vedono leggermente favorita Grant, la cui vittoria è rispettivamente a 1.89 e 1.87, contro l’1.92 e 1.90 di Pigato.

Sul medesimo rettangolo di gioco chiude il programma Noemi Basiletti, che sfida Ajla Tomljanovic per un posto al secondo turno. L’azzurra classe 2006 è stata protagonista di una corsa incredibile nelle qualificazioni e si è meritata l’approdo in un torneo così importante. Dall’altra parte della rete, l’australiana si è fermata all’ultimo passo del tabellone cadetto, ma è stata ripescata in qualità di lucky loser. Ciononostante, Tomljanovic rimane la favorita, con quotazioni di 1.22 contro il 4 di Basiletti.

Sulla Supertennis Arena, invece, si giocheranno le proprie chance Federica Urgesi e Nuria Brancaccio, protagoniste del secondo e terzo incontro dell’ordine di gioco.

Urgesi ha centrato una grande qualificazione e sfiderà Viktorija Golubic per continuare il sogno romano. La svizzera è la prescelta dai bookmakers, con quote che si stabili sull’1.44. Tuttavia, la 21enne italiana non è data per spacciata: la sua vittoria è data tra l’1.63 di Bet365 e il 2.80 di Eurobet.

A seguire, Nuria Brancaccio incrocerà la racchetta con Taylor Townsend, passata dalla lotteria delle qualificazioni. L’esperienza della statunitense le regala il favore dei pronostici. La sua vittoria infatti è ripagata 1.29, contro il 3.5 di Brancaccio.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Roma i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW. Inoltre, le partite WTA sono disponibili in chiaro su Supertennis. Un match al giorno è in onda in chiaro anche su TV8.

Gli italiani in campo a Roma