Interviste

ATP Roma, Cobolli: “Dovessi vincere andrei rotolando verso l’Olimpico. Sarebbe un sogno, meglio dello Scudetto”

"Ogni anno è come se fosse la prima volta", ha ammesso Flavio Cobolli. "Per lo Scudetto della Roma farei di tutto, ma ..."

Di Fabio Barera
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Flavio Cobolli – ATP Madrid 2026 (foto via Twitter @MutuaMadridOpen)
Flavio Cobolli – ATP Madrid 2026 (foto via Twitter @MutuaMadridOpen)

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Flavio Cobolli arriva agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma, il torneo di casa per eccellenza, con un ritrovato entusiasmo dopo i quarti di finale centrati al Mutua Madrid Open 2026, dove si è arreso al solo Alexander Zverev. A ridosso della top 10, e con il best ranking appena raggiunto, l’obiettivo è chiaramente quello di ben figurare davanti al suo pubblico, ad amici e parenti che accorreranno al Foro Italico per assistere ai suoi match.

ATP Roma, Cobolli: “Meglio la vittoria agli Internazionali che lo Scudetto”

All’esordio nella Capitale attende uno tra Zizou Bergs e Terence Atmane, ma nel frattempo pensa già ad una possibile conquista del titolo, Jannik Sinner permettendo. Nel giorno del suo 24° compleanno, infatti, ‘Fla’ ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del quotidiano ‘Il Messaggero’, partendo proprio dal significato di questo torneo: “Per me poi è un’emozione sempre diversa, perché ogni anno è come se fosse sempre la prima volta. Giocare sui bellissimi campi del Foro Italico, a casa mia e con il pubblico romano non si può descrivere”.

E, guardando avanti, si sbilancia sulla possibile conquista del titolo, rivelando a cosa sarebbe disposto: Sarebbe il sogno della mia vita tennistica e per questo sono molto concentrato e voglio dare il massimo. Però il livello è alto, quindi bisogna pensare partita dopo partita. Sarebbe talmente una grande emozione che andrei rotolando verso lo Stadio Olimpico per la gioia”. E alla domanda sulla priorità tra il successo finale e lo Scudetto della Roma non ha alcun dubbio: Meglio la mia vittoria in questi Internazionali. Non posso che rispondere così, visto quanto ci tengo, anche se per vedere la Roma vincere lo Scudetto farei comunque di tutto“.

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