ATP Roma, Cobolli: “Dovessi vincere andrei rotolando verso l’Olimpico. Sarebbe un sogno, meglio dello Scudetto”

Flavio Cobolli arriva agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma, il torneo di casa per eccellenza, con un ritrovato entusiasmo dopo i quarti di finale centrati al Mutua Madrid Open 2026, dove si è arreso al solo Alexander Zverev. A ridosso della top 10, e con il best ranking appena raggiunto, l’obiettivo è chiaramente quello di ben figurare davanti al suo pubblico, ad amici e parenti che accorreranno al Foro Italico per assistere ai suoi match.

ATP Roma, Cobolli: “Meglio la vittoria agli Internazionali che lo Scudetto”

All’esordio nella Capitale attende uno tra Zizou Bergs e Terence Atmane, ma nel frattempo pensa già ad una possibile conquista del titolo, Jannik Sinner permettendo. Nel giorno del suo 24° compleanno, infatti, ‘Fla’ ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del quotidiano ‘Il Messaggero’, partendo proprio dal significato di questo torneo: “Per me poi è un’emozione sempre diversa, perché ogni anno è come se fosse sempre la prima volta. Giocare sui bellissimi campi del Foro Italico, a casa mia e con il pubblico romano non si può descrivere”.

E, guardando avanti, si sbilancia sulla possibile conquista del titolo, rivelando a cosa sarebbe disposto: “Sarebbe il sogno della mia vita tennistica e per questo sono molto concentrato e voglio dare il massimo. Però il livello è alto, quindi bisogna pensare partita dopo partita. Sarebbe talmente una grande emozione che andrei rotolando verso lo Stadio Olimpico per la gioia”. E alla domanda sulla priorità tra il successo finale e lo Scudetto della Roma non ha alcun dubbio: “Meglio la mia vittoria in questi Internazionali. Non posso che rispondere così, visto quanto ci tengo, anche se per vedere la Roma vincere lo Scudetto farei comunque di tutto“.