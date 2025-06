Italiani in campo mercoledì 18 giugno: Paolini ad ora di pranzo. Bolelli/Vavassori cercano la semifinale

Dopo la trionfante giornata tricolore di martedì, durante la quale ben cinque italiani hanno risposto “presente” all’esordio sul manto di Halle, quest’oggi toccherà alla numero uno azzurra replicare l’operato dei connazionali. Archiviato il capitolo Roland Garros, Jasmine Paolini atterra a Berlino per preparare al meglio Wimbledon, ed oggi avrà a che fare con una tostissima avversaria, due volte finalista a Church Road, Ons Jabeur.

La sfida prenderà vita sullo Steffi Graf Stadium attorno alle 12:40 circa, subito dopo il primo incontro di giornata tra Paula Badosa ed Emma Navarro. Jasmine non sarà la sola azzurra in campo quest’oggi, poiché in quel di Halle – dopo la vittoria ottenuta ai danni di Zverev/Melo – sarà di nuovo il momento di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, questa volta alle prese col duo statunitense formato da Lammons e Withrow. I numeri due del seeding varcheranno l’ingresso del Schauinsland-Reisen Court alle 15:40 circa, in attesa dei due incontri che li precedono nel programma.

Italiani in campo mercoledì 18 giugno