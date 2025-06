Korda salta Wimbledon: “Frattura da stress alla tibia”. Fognini a un passo dal main draw

Sebastian Korda – classe 2000 e numero 26 del ranking – sarà costretto a saltare l’edizione 2025 del prestigiosissimo Wimbledon, a causa di un infortunio rimediato nel corso della stagione su terra battuta. Già da qualche giorno era stato comunicato il suo forfait dallo Slam sul verde, ma si disconoscevano i motivi, ed è stato lo stesso statunitense ad aggiornare i suoi followers mediante una storia instagram: “Purtroppo niente Wimbledon per me quest’anno. Frattura da stress alla tibia durante la terra rossa. Sono stati 12 mesi difficili, ma ci aspettano giorni migliori”.

Il ritiro del tennista americano cambia gli equilibri nella lunga lista d’attesa per il main draw, e dopo l’ufficialità del forfait di Kyrgios – che ha dato spazio all’ingresso del giovane Quinn -, potrebbe cogliere l’occasione anche Fabio Fognini, speranzoso di prendere un biglietto last minute per il tabellone principale di Wimbledon, dove, nel 2024, si spinse sino al terzo turno battendo anche Casper Ruud. Il sanremese, ex 9 del ranking mondiale, non è iscritto alle qualificazioni, dunque sperare in un forfait è l’unica possibilità per prendere parte al main draw.