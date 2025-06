ATP Halle, Sonego – Zverev thriller: la spunta Sascha al tie-break decisivo

[2] A. Zverev b. L. Sonego 3-6 6-4 7-6(2)

Come da titolo. Un thriller tennistico. Ma anche e soprattutto un match gradevolissimo. Dopo quasi due ore e mezza di gioco, il numero 3 del mondo, Alexander Zverev, è riuscito a superare il tennista azzurro Lorenzo Sonego – con il punteggio finale di 3-6 6-4 7-6(2) – e ad assicurarsi l’accesso ai quarti di finale del Terra Wortmann Open, dove sfiderà Flavio Cobolli. Ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, Lorenzo. Sciorinando un ottimo tennis e congedandosi (stremato) dall’erba del torneo teutonico tra gli applausi di pubblico e avversario.

Primo Set: grande forza mentale di Sonego che si porta in vantaggio

(a cura di Lorenzo Celenza)

Prova a partire subito forte Zverev che – dopo aver deciso di servire come secondo – mette pressione a Sonego, portandosi in vantaggio 15-40. Tanti cambi di gioco e accelerazioni da parte del tennista tedesco che si procura due palle break in apertura. La forza mentale di Sonego, vista in questo finale di primo game, si vedrà successivamente nel corso di tutto il primo set. L’azzurro, ribalta la situazione, deliziando il pubblico anche con un bellissimo passante, e poi tiene la battuta. La testa di serie numero 2 del torneo ha di nuovo la chance del break nel terzo game: in vantaggio 0-30, ha due potenziali palle break, ma si divora questa occasione sbagliando a campo aperto con Sonego completamente battuto.

Lorenzo si carica emotivamente: aver ribaltato momenti così complicati ed esserne uscito da campione, gli hanno dato la forza mentale di rimanere sopra nel punteggio per tutto il set. Nel corso dell’ottavo game arriva addirittura il break, con un errore non forzato di Zverev che spedisce la palla fuori dal campo. Non trema la mano dell’azzurro durante il servizio per il set e si aggiudica la prima frazione di gioco.

Secondo Set: Zverev agguanta la parità. Primo break concesso da Sonego

Zverev ha subito il contraccolpo del set perso, ma cerca di rimediare e continuare il suo gioco. Tuttavia, Sonego oggi è in versione Sinner e non concede mai la possibilità al proprio avversario di breakkarlo. Anche questa volta, durante il secondo game, il tedesco ha l’occasione per ampliare il suo vantaggio, ma Lorenzo rimane solido. Non c’è solo il servizio a favore dell’azzurro: il numero 46 al mondo si gioca la partita a viso aperto, senza paura di dover portare avanti lo scambio con il testa di serie numero 2 del torneo. Inoltre, il variare all’interno dello scambio, gli permettono di far muovere il proprio avversario da una parte all’altra del campo, lasciandogli poco tempo di ragionare e di pensare.

Scambio dopo scambio, arriva addirittura una vera e propria magia da parte di Sonego: un passante diagonale che prende completamente alla sprovvista Zverev. Un colpo da film, che entrerà sicuramente nella top dei punti più belli del torneo. Il sogno però si vede piano piano svanire sul volto di Lorenzo. Durante il nono game, sotto 5-4 nel punteggio, serve per portare avanti il set. Per la prima volta però nell’arco del match, l’azzurro subisce il break a 0, e Sasha rimette tutto in parità.

Terzo Set: Zverev la spunta al tie-break, ma Sonego dimostra grande solidità

Il primo game del secondo parziale è appannaggio di Zverev, che sfrutta a dovere il proprio turno al servizio. Sonego rimette le cose a posto in quello successivo, mentre nel terzo gioco dimostra grande generosità in occasione dell’accelerazione lungolinea con cui Sascha riesce a portarsi sul 30-0. Provando a scandagliare ancor di più le pieghe del match, nelle fasi centrali del set il tennista azzurro trova una maggiore profondità in risposta, ma il forte rivale teutonico apre il campo in maniera sublime, sfruttando al meglio la potenza del proprio dritto.

Nel complesso, si tratta di un incontro decisamente gradevole, anche se al netto di una tensione che diviene sempre più palpabile. Durante il quarto game – e sul 30-0 a proprio favore – è splendida la diagonale ad uscire con cui Lorenzo taglia a fette la porzione di campo occupata da Zverev. Progressione, spinta, concretezza, Sonego sfodera il meglio del proprio repertorio durante il sesto game, mettendo in grossa difficoltà il numero 3 del mondo. Detto questo, la solidità espressa da entrambi al servizio, non consente un gran numero di scambi e dopo otto giochi lo score momentaneo recita un 4-4 che sottolinea il grande equilibrio della gara.

Alla fine del nono, Zverev raccoglie l’ottima semina in battuta (sì, insomma, si tratta del game più poderoso del tedesco durante tutto l’arco dell’incontro) e in quello successivo Lorenzo conferma l’ottimo livello del proprio servizio. Appare quasi inevitabile, in una situazione di siffatto equilibrio, rivolgersi (metaforicamente) al tie-break per fare da tramite con gli dei del tennis e direzionare in maniera definitiva l’andamento di un match che a definire combattuto si corre quasi il rischio di sminuirlo. A spuntarla, alla fine, è proprio il tennista teutonico, che si assicura così i quarti di finale e la sfida con un altro tennista azzurro: Flavio Cobolli.