Roland Garros: Sabalenka fatica per un set, ma avanza. Bene Keys, grande rimonta per Sakkari

Si avvia a conclusione il programma dei secondi turni del Roland Garros. Aryna Sabalenka fa valere il proprio status su Elsa Jacquemot, vittoria netta anche per Madison Keys su Antonia Ruzic. Maria Sakkari impiega due ore e 40 per avere la meglio sulla qualificata Claire Liu.

[1] A. Sabalenka b. E. Jacquemot 7-5 6-2

Aryna Sabalenka soffre per un set, ma poi si ri-centra e batte in due set Elsa Jacquemot.

Il punteggio finale di 7-5 6-2 restituisce una sfida lottata nel primo parziale. La numero 1 del mondo, infatti, non riesce mai a scrollarsi di dosso la francese, che con caparbietà recupera un break di svantaggio. La bielorussa si arrampica 3-1, ma subisce l’immediato controbreak. Da quel momento il match si fa lottato. Pur senza palle break per nessuna delle due protagoniste, i turni di servizio non scorrono via facili. Jacquemot offre un set point sul 5-4, ma si salva con un coraggioso serve and volley, su cui Sabalenka non riesce ad organizzare il recupero. Quando il set sembra incanalato verso il tiebreak, la tigre di Minsk ruggisce in risposta e chiude il parziale per 7-5.

Il secondo set è inaugurato dalla reazione della padrona di casa. Elsa si procura tre palle break consecutive, ma non riesce a capitalizzarne neppure una. Sulla prima occasione una palla contestata dalla numero 67 del mondo con la giudice di linea innervosisce la francese, che non tiene a bada i nervi e fatica a mettere la palla in campo. Sabalenka legge lo spaccato di partita e ne approfitta per piazzare il break. Sul 3-0 Jacquemot cancella due opportunità di raddoppiare il vantaggio alla favorita del tabellone, ma non è più in grado di rendersi pericolosa in risposta. Aryna, così, si prende il secondo break e vola 5-1, ma fatica a chiudere la pratica, offrendo alla rivale la possibilità di accorciare le distanze. Tuttavia, la numero 1 del mondo sigilla l’incontro in risposta, per 6-2.

Al terzo turno del Roland Garros, la finalista del 2025 se la vedrà con Daria Kasatkina. La racchetta di Sabalenka è calda, come confermano i 45 vincenti, a fronte di 31 errori. Migliorabile, invece, la prestazione al servizio, con il 56% di prime, che comunque frutta a Aryna il 66% di punti – con la seconda ne fa 15 su 28.

[19] M. Keys b. A. Ruzic 6-4 6-4

Madison Keys prova a accendere il 2026 sulla terra del Roland Garros. La statunitense approda al terzo turno regolando con un doppio 6-4 Antonia Ruzic, 64 WTA, e ora aspetta una tra Victoria Mboko e Katerina Siniakova.

Alla testa di serie numero 19 basta una prestazione appena sufficiente, con 19 vincenti e 34 errori gratuiti, per avanzare.

Nel primo set Keys trova il break di vantaggio nel quinto gioco, ma è costretta a restituirlo indietro subito. Tuttavia, Madison riesce nuovamente a strappare il servizio a Ruzic sul 4-4 e può così servire per il primo parziale.

Nella seconda frazione, la 31enne dell’Illinois parte ancora con il piede giusto, togliendo la battuta all’avversaria nel game inaugurale. Dopo aver salvato a sua volta una possibilità di controbreak sul 2-1, Keys raddoppia il vantaggio. Ruzic rimane attaccata la match con grande grinta e sul 5-1 salva due match point, per poi recuperare uno dei due break. Il gap scavato da Madison, però, è troppo ampio per essere colmato dalla croata, che si arrende per 6-4.

M. Sakkari b. [Q] C. Liu 6-7(7) 6-3 6-3

Maria Sakkari rimonta una partita ad alta intensità contro Claire Liu e avrà l’occasione di tornare alla seconda settimana del Roland Garros contro Maja Chwalinska.

La greca, 49 WTA, reagisce a un set perso al fotofinish. Dopo il break e controbreak nei primi due game, il parziale segue il regolare andamento dei servizi, con nessuna occasione per la giocatrice in risposta. Lo sbocco naturale è il tiebreak, che Liu fa suo per 9 punti a 6.

Per Sakkari si mette male anche il secondo set, quando cede la battuta che consente alla statunitense di fare 2-0. La qualificata numero 182 del mondo conserva il vantaggio fino al 3-1, quando poi entra in crisi con il servizio. Maria può così inanellare tre break consecutivi che le consegnano il set per 6-3.

Nel terzo e decisivo parziale, alla ex numero 3 del mondo basta il break nel quarto gioco per garantirsi un posto al terzo turno dopo 2 ore e 40.