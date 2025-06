Wimbledon resta su Sky: accordo rinnovato fino al 2030

Wimbledon continuerà a parlare italiano, almeno in TV. Sky Italia ha infatti annunciato oggi di aver rinnovato l’accordo con l’All England Lawn Tennis Club per la trasmissione in esclusiva del torneo di Wimbledon anche per il quadriennio 2027-2030, consolidando una partnership che già include le edizioni 2025 e 2026. Il più antico e iconico Slam del tennis resterà dunque saldamente nella programmazione di Sky e in streaming su NOW fino alla fine del decennio.

“Wimbledon non è soltanto un torneo di tennis, è un tempio e una leggenda dello sport mondiale”, ha dichiarato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia. “Siamo orgogliosi di annunciare un accordo che ci permetterà di raccontare ai nostri abbonati le prossime sei edizioni di un evento unico, con la qualità del racconto, la passione e la tecnologia di Sky”.

La notizia conferma il ruolo centrale del tennis nella strategia editoriale di Sky, che negli ultimi anni ha investito massicciamente nel racconto del circuito, offrendo copertura completa di tutti i tornei ATP 250, 500 e Masters 1000, degli U.S. Open, delle Finals maschili e femminili e di gran parte del circuito WTA.

Soddisfazione anche da parte del club londinese, con Paul Davies, Associate Director Broadcast, Production & Media Rights dell’All England Club, che ha sottolineato: “Il tennis in Italia non ha mai raggiunto livelli così alti e, grazie all’impegno di Sky in questo sport e alla sua copertura completa e innovativa, siamo lieti di estendere la nostra partnership fino alla fine del decennio”.

Con questo accordo, Sky conferma il proprio ruolo nel promuovere uno sport che in Italia continua a crescere, spinto da una generazione di campioni e da una copertura televisiva capillare e Wimbledon, con il suo fascino intramontabile, resterà il fiore all’occhiello della programmazione tennistica estiva.