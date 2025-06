ATP Queen’s: Draper in difficoltà ma raggiunge la semifinale. Lehecka fa 100 vittorie nel tour

Giornata molto importante al Queen’s perché si sono giocati i quarti di finale del torneo. I primi due semifinalisti sono Draper e Lehecka che giocheranno uno contro l’altro per vedere chi riuscirà a raggiungere la finale. Il tennista ceco, nel giro di un’ora e 20 di partita, è riuscito a battere 7-5 6-2 il britannico Fearnley, mentre Draper, dopo una partita complicata, è riuscita a spuntarla in tre set, vincendo 6-4 5-7 6-4 contro Nakashima. Non sono finite le sorprese per Jack. Il tennista inglese si presenterà a Wimbledon come numero 4 al mondo, diventando il primo inglese in top-4 nello slam di Londra da Murray nel 2017.

J. Lehecka b. J. Fearnley 7-5 6-2

Per la prima volta in carriera i due tennisti si trovano uno di fronte all’altro per affrontare il quarto di finale del torneo ATP di Halle. Dopo aver eliminato la testa di serie numero 5, Alex de Minaur e successivamente Diallo, Lehecka conquista la semifinale, superando 7-5 6-2 il britannico Fearnley. Il numero 60 al mondo non ha avuto vita facile in battuta, dato che ha chiuso il match con ben 10 doppi falli. Dall’altra parte invece, il tennista ceco è riuscito a sfruttare molto bene i suoi turni di servizio, mettendo a segno 8 ace e soprattutto giocando 5 vincenti in più del suo avversario. Per Lehecka si tratta della terza semifinale ottenuta in stagione ed inoltre la vittoria numero 100 nel tour. Adesso, secondo il tabellone, il 23enne troverà davanti a sé Jack Draper.

Jiri the centurion 💯



7-5, 6-2 🆚 Fearnley chalks up a 100th tour-level victory and 3rd semi-final of the season@QueensTennis | #HSBCChampionships | @jirilehecka pic.twitter.com/wRHJQy4n9I — ATP Tour (@atptour) June 20, 2025

[2] J. Draper b. B. Nakashima 6-4 5-7 6-4

Un avversario davanti duro a morire, combattivo e resiliente, ma alla fine Jack Draper riesce, grazie al suo talento, a superare il turno e raggiungere la semifinale del Queen’s. Una partita molto complicata per il numero 6 al mondo che è riuscito a battere lo statunitense Nakashima 6-4 . Tuttavia, la partita è stata più difficile del previsto. Brandon, sin dal primo set, ha messo le cose in chiaro: puoi breakkarmi, si, ma prima devi passare sul mio cadavere. E così è stato. Il terzo game ne è letteralmente la prova: il tennista britannico ha avuto ben 3 palle break, tutte annullate dal numero 32 al mondo che – solo alla fine – ha dovuto concedere il turno di battuta al suo avversario. Il break di vantaggio ha permesso a Draper di gestire il resto della prima frazione di gioco, considerando che Nakashima ha continuato a spingere molto forte con il servizio, collezionando ben 6 ace. Nel secondo set invece regna l’equilibrio. La seconda frazione sembra indirizzata ormai verso il tie-break, ma lo statunitense ha la forza di trovare lo spiraglio giusto nel 10° game e breakkare il suo avversario, approfittando dell’errore di misura di quest’ultimo. Un game che può far male a livello mentale, ma Jack non ha intenzione di lasciarsi andare e continua a giocare il suo tennis, sostenuto e incoraggiato dal pubblico di casa. Arriva dunque nel sesto game del terzo set il break decisivo che porta poi l’inglese a vincere la partita.