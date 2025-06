Gli outfit del Roland Garros 2025

Torna l’appuntamento classico (ma anche moderno e stravagante) con la rubrica di Ubitennis dedicata agli outfit dei tennisti più in vista nell’ultimo Slam

Carlos Alcaraz – Nike

Il color panna a Parigi ha sempre il suo perché. Così come ce l’hanno le righe. È tutto il resto che non convince a pieno. A partire da quel verde militare che sembra quasi marrone delle righe e dei pantaloncini. Per proseguire con i dettagli celesti che aggiungono un ulteriore tocco di colore del quale non si sentiva il bisogno. E concludendo con la eccessiva larghezza delle righe che fanno un po’ rugbista e un po’ carcerato. Il tema del rugby è ripreso dalla polo a maniche lunghe post-match verde con colletto e band panna a contrasto. Le scarpe almeno sono coordinate e ciò non è scontato nella rivedibile collezione Nike del Roland Garros. Un outfit che non è né moderno né retrò. Non è né particolarmente né particolarmente brutto. È così così. (voto 6)

Carlos Alcaraz – Roland Garros 2025 (foto via Twitter @atptour)

Jannik Sinner – Nike

Polo verde acceso e pantaloncini blu elettrico. Il paragone con Luigi, l’inseparabile amico di Super Mario, era inevitabile. Al di là di questo riferimento videoludico, il completo lascia a desiderare da tanti punti di vista. Il primo è che non è in palette, come dicono quelli bravi, per Sinner. Al fenomeno altoatesino stanno molto meglio i colori scuri, come si è potuto notare a Roma, con quel completo total black. Lui stesso ha espresso tale preferenza. In secondo luogo, i colori sono davvero troppi, perché il colletto è pure dello stesso panna della t-shirt del suo acerrimo rivale spagnolo e nelle scarpe oltre al bianco e blu c’è pure un tocco di rosso fuoco. Bastava usare un verde più scuro per la polo e utilizzare il panna in maniera più omogenea e sarebbe venuto fuori un outfit perfetto per Jannik. E invece, appunto, lo hanno travestito da Luigi. Anche per lui polo rugby post-match in verde. Così da sembrare il gemello diverso da Alcaraz anche nella premiazione finale. (voto 5). Da notare che finalmente il marchio del baffo lo ha convinto ad abbandonare le sue vecchie scarpe in favore di un modello attualmente in commercio, le GP Challenge. Così potremo tutti sentirci un po’ più Sinner.

Jannik Sinner – Roland Garros 2025 (foto X @ATPTour_ES)

Novak Djokovic – Lacoste

La stessa identica polo che gli vediamo indossare da inizio anno, in rosso con la t sfumata in bianco e pantaloncini bianchi. Il disegno assume un senso maggiore sulla terra parigina. La miglior versione di questa minestra riscaldata (voto 6)

Novak Djokovic – Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)

Alexander Bublik – EA7

Dopo un approccio al mondo del tennis segnato inevitabilmente dalla sobrietà, tutto polo e coreane blu navy e bianche, il marchio sportivo del brand Armani aveva tirato fuori una serie di obbrobri non da poco, che il buon Fabio Fognini e colleghi (soprattutto italiani) sono stati costretti ad indossare. In vista di questo Roland Garros, EA7 è tornata alle origini. Lo si vede con il completo dell’estroso Alexander Bublik, capace di raggiungere il suo primo quarto di finale Slam. Polo color crema con inserti blu scuro e pantaloncini blu scuri. Raffinati i bottoni a contrasto. Tutto molto pulito (voto 7). Di classe anche le coreane rosso scuro viste indosso ai nostri Arnaldi e Vavassori tra gli altri, anch’esse abbinate a pantaloncini blu scuro.

Alexander Bublik – Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)

Alexander Zverev – Adidas

Il nero e il lime si sono già visti sui campi da tennis. Tipo ormai vent’anni fa. Quindi non sono una novità a prescindere. Adidas avrebbe potuto tenerseli per gli US Open, il major degli eccessi fashion. E invece ce li propina per questa collezione del Roland Garros, lo slam dell’eleganza e del bon ton. Per Zverev questo binomio catarifrangente è stato declinato in una normalissima maglietta appunto lime con un po’ di forellini qua e là e una sulla schiena a che forse dovrebbe essere fatta apposta per traspirare meglio. Pantaloncini neri e scarpe lime. Pure Zverev sembra curiosamente non gradire l’ultimo top di gamma di calzature della linea leggera di Adidas e sembra preferirne uno più economico. Contento lui. Insomma, si continua a percepire il riferimento Y2K nelle collezioni Adidas ma qui il risultato è quasi un completo da Decathlon. Anonimo come il torneo del tedesco, conclusosi con l’immancabile sconfitta con un Djokovic palesemente a fine corsa (voto 4).

Alexander Zverev – Roland Garros 2025 (foto via Twitter @rolandgarros)

Ben Shelton – ON

Cara ON, basta completi tutti uguali, basta con i colori fluo, basta con gli effetti sfumati. Se ne riparla quando vedremo qualcosa di davvero diverso (voto 5)

Ben Shelton – Roland Garros 2025 (foto via Twitter @rolandgarros)

Frances Tiafoe – Lululemon

Se il Roland Garros ha organizzato un tributo degno di tale nome al 14 volte campione del torneo Rafa Nadal, ci hanno pensato Tiafoe e l’emergente brand canadese Lululemon a fare il miglior omaggio fashion possibile al campionissimo di Manacor. Un outfit tutto azzurro, il colore che lo spagnolo, in mille declinazioni, ha sempre indossato sui campi di Parigi. Azzurra la maglietta, azzurri i pantaloncini, azzurri i calzini, azzurre le scarpe (di marca K-Swiss), azzurri i polsini, azzurra la fascia di spugna. Perfetta la palette con il giocatore statunitense, perfetto il contrasto con il campo, perfetto il riferimento (sempre che lo fosse davvero, ma ci piace pensare che lo sia). Come direbbe lo stesso Tiafoe, utilizzando una espressione entrata nel gergo dello sport a stelle e strisce, “game recognizes game” (voto 8).

Frances Tiafoe – Roland Garros 2025 – Foto via X @ATPTour

Arthur Fils – Lacoste

Ogni anno Lacoste realizza una collezione speciale per lo slam di casa. A sfoggiarla non poteva che essere il nuovo numero 1 di Francia, il fresco e rampante Arthur Fils. Molto bella la polo grigio chiaro con un effetto tono su tono che va a richiamare la terra battuta sul ventre. Pantaloncino bianco e scarpe bianche a fare da spezzato. Molto centrata (voto 7)

Lorenzo Musetti – Asics

La coreana firmata Asics e indossata da Lorenzo Musetti per questo Roland Garros è della tonalità di verde giusta per i campi in terra rossa, né troppo chiara come quella della polo di Sinner, né troppo scuro come quella dei pantaloncini di Alcaraz. Asics 1 – Nike 0, palla al centro. Pantaloni panna (colore onnipresente quest’anno), scarpe verdi abbinate. Uno dei migliori look Asics da tempo. La strada è quella giusta. Da segnalare anche la collaborazione con il brand di moda francese APC, che ha prodotto quel total white smanicato, molto minimalista e cool, indossato dal carrarino in diverse occasioni nei tornei su terra rossa (voto 8).

Lorenzo Musetti – Roland Garros 2025 (foto X @atptour)

Coco Gauff – New Balance

Non uno degli outfit più memorabili indossati dalla statunitense con New Balance ma probabilmente uno di quelli che gli rimarrà più impresso nella memoria. Un abito grigio-viola girocollo con gonna a pieghe nemmeno troppo pronunciate e motivi slavati a contrasto per il giorno. Più scuro per la notte. A fare la differenza però c’è il giubbottino di pelle da motociclista pre e post match. Un dettaglio alla Serena Williams. (voto 6)

Coco Gauff – Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)

Aryna Sabalenka – Nike

Ormai classico abito Aryna Sabalenka: girocollo, lacci sulle spalle sottili, gonna a vita alta. È diventato un must per lei. Quasi un signature look. L’abbinamento celeste-rosso però non è il massimo. Manca un po’ di mordente. Lo stesso che è mancato a Sabalenka in finale con Gauff. Aspettiamo con ansia un revenge dress ai prossimi US Open in rosso o in nero (voto 6).

Aryna Sabalenka – Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)

Mirra Andreeva – Nike

Probabilmente la cosa più bella vista a questo Roland Garros in termini di moda era il due pezzi della collezione donna base della Nike, nelle sue varie colorazioni. Polo smanicata con colletto a contrasto e gonna a pieghe stile vintage che andava a riprendere il colletto. Mirra Andreeva ha fatto da ambassador di questo look in tonalità bordeaux. Impeccabile. In realtà Nike aveva preparato anche una gonna lunga sotto il ginocchio in tessuto tecnico, da abbinare, come rivelato da Qinwen Zheng. Un pezzo unico che la longilinea cinese ha ammesso di non aver voluto indossare perché troppo azzardato. Peccato, sarebbe stato un fashion highlight (voto 8).

Jasmine Paolini – Asics

Canotta con zip azzurra, pantaloncino blu scuro, scarpe in tinta. Tutto un po’ già visto. Speriamo che Jasmine e Asics trovino lo stesso coraggio nel look che la toscana mette in campo in ogni partita, a prescindere dal risultato (voto 5).