ATP Wimbledon, il quadro delle qualificazioni: Gigante, Pellegrino e Passaro tra le teste di serie

L’entry list completa

Cresce l’attesa per l’inizio di Wimbledon, terzo Slam dell’anno dopo l’Australian Open vinto da Jannik Sinner e il Roland Garros conquistato da Carlos Alcaraz. Prima di entrare nel vivo con il tabellone principale, però, bisognerà passare dai tre turni di qualificazione che vedranno 128 tennisti con solamente 16 che si qualificheranno.

Considerando l’attuale lista, queste sono le 32 teste di serie:

Marton Fucsovics (Seeding Ranking: 105) Tristan Schoolkate (106) Juan Manuel Cerundolo (107) Daniel Elahi Galan (111) Tomas Barrios Vera (112) Valentin Royer (114) Arthur Cazaux (115) Cristian Garin (116) Tristan Boyer (117) Eliot Spizzirri (118) Jaime Faria (119) Thiago Seyboth Wild (120) Emilio Nava (121) Terence Atmane (123) Dalibor Svrcina (124) Nikoloz Basilashvili (125) Pierre-Hugues Herbert (126) Adrian Mannarino (128) Thiago Agustin Tirante (129) Carlos Taberner (130) Roman Andres Burruchaga (131) Vilius Gaubas (132) Matteo Gigante (133) Federico Agustin Gomez (134) Andrea Pellegrino (136) Dusan Lajovic (137) Yannick Hanfmann (138) Thiago Monteiro (139) Alexander Blockx (140) Filip Misolic (142) Francesco Passaro (143) Nicolas Jarry (144)

Tre italiani, dunque, tra le teste di serie: si tratta di Matteo Gigante, Andrea Pellegrino e Francesco Passaro. Prenderanno parte alle qualificazioni (al via il 23 Giugno) anche i tennisti azzurri Federico Arnaboldi, Giulio Zeppieri e Stefano Napolitano. Nella mega lista del main draw delle qualificazioni saranno presenti pure nomi quali Marton Fucsovics, Thiago Seyboth Wild, Nicolas Jarry, Pierre-Hugues Herbert e Adrian Mannarino.

In quel di Wimbledon si qualificano in sedici, dicevamo. Sia tra gli uomini che tra le donne. Alla fine di quello che si può tranquillamente definire una sorta di mini Slam nello Slam, tenuto conto della competitività che si respira. E non è un caso, infatti, che si siano alzati anche i premi in denaro per chi partecipa alle “quali” e non riesce poi ad entrare nel main draw.

Ritornando al tennis giocato, altri nomi da tenere d’occhio saranno quelli dello statunitense Tristan Boyer, che nel 2024 ha conquistato tre titoli Challenger in singolare chiudendo la stagione alla 133ª posizione mondiale e del ventiduenne tennista transalpino Arthur Cazaux, attuale numero 115 del mondo (nel 2024 si è spinto fino alla sessantatreesima posizione del ranking maschile) e uno dei prospetti più interessanti del tennis francese.

E lo stesso discorso, se vogliamo, vale pure per lo statunitense Eliot Spizzirri (23 anni, n. 118 ATP). Quest’ultimo ha concluso la sua carriera universitaria in Texas lo scorso anno. Nel suo primo anno completo nel tour, il nativo di Greenwich, Connecticut, ha collezionato due finali Challenger e ha conquistato il suo primo titolo a San Diego (California) nello scorso febbraio. A questo punto, non ci resta che aspettare l’inizio delle qualificazioni. Manca davvero poco.