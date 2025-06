Un campo da tennis nel Quadrilatero della Moda: l’iniziativa di Sease per lanciare il suo kit tennis

A Milano è di nuovo tempo di fashion week e questa volta anche il tennis è protagonista. Una delle location più esclusive del Quadrilatero della Moda, Portrait Milano in Corso Venezia, si è infatti trasformata in un vero e proprio Tennis Club per questa edizione estiva della settimana della moda, principalmente dedicata alle collezioni maschili.

L’iniziativa è firmata SEASE, brand creato nel 2017 dai fratelli Franco e Giacomo Loro Piana sulla scia di una tradizione familiare secolare all’insegna del quiet luxury. Il Tennis_Kit è infatti l’ultima creazione Sease, che dopo aver sviluppato uno stretto rapporto con il mondo dello sci e della navigazione ha deciso di puntare su uno sport che ha sempre fatto dell’eleganza – del gesto tecnico e dell’abbigliamento – uno dei suoi tratti distintivi. “Il tennis non era il nostro universo principale, ma ci ha attratto per la sua combinazione unica di tradizione, rigore estetico e spirito competitivo” – hanno spiegato i fratelli Loro Piana.

E con grande coerenza rispetto alla sua brand identity, Sease ha scelto uno dei tennisti più eleganti dell’epoca moderna (se non addirittura di sempre) come suo Ambassador: Feliciano Lopez. Lo spagnolo, ex numero 12 del mondo e oggi direttore del Masters 1000 di Madrid e delle Final 8 di Coppa Davis, sarà presente a Milano lunedì per sfoggiare i suoi colpi e alcuni pezzi della collezione sul campo del Portrait. “Feliciano ha un gioco puro, raffinato, quasi d’altri tempi – ha affermato Giacomo Loro Piana – ma è anche un uomo del presente, capace di connettere mondi diversi con la natura”.

In attesa del suo arrivo, Sease ha presentato alla stampa e alla sua community il Tennis_Kit, adesso disponibile online su Sease.it e nei suoi store: si spazia dai completini maglietta-pantaloncino fino a cappellini, borsoni e asciugamani. I capi d’abbigliamento sono pensati sia per l’attività agonistica sia per la vita da club e il loro design, infatti, coniuga stile e funzionalità. Altra parola chiave della collezione è sostenibilità che si riflette nell’utilizzo di tessuti naturali come canapa, lana merino e lino.

Il Kit si articola in tre linee, ispirate alle tre superfici dei campi da tennis. La linea Pro, improntata all’ottenimento della massima performance, riprende le tonalità delle superficie veloci del cemento GreenSet; la linea Club si rifà alla tradizione britannica del tennis su erba con il bianco a farla inevitabilmente da padrone; infine la linea Resort si ispira alla terra rossa e si rivolge a chi non può fare a meno di una partita o di qualche scambio durante una vacanza sul mare.

A sottolineare ulteriormente il legame tra lifestyle e tennis ci pensa anche la location scelta come sfondo per la campagna di lancio: Portofino. Milano non avrà il mare, ma le vibes del Tennis Club allestito nella piazza del Portrait rimandano a quel tipo di location: sdraio e ombrelloni fanno da contorno al rettangolo di gioco e contribuiscono a creare un’esperienza di relax e socializzazione di cui il tennis è parte integrante.

Le iniziative in Corso Venezia continueranno fino a lunedì sera. Nella giornata di domenica un coach professionista della Rafa Nadal Academy metterà le sue competenze a disposizione degli ospiti Portrait che potranno imparare e divertirsi indossando l’abbigliamento firmato Sease. Lunedì pomeriggio, come detto, toccherà a Feliciano Lopez e ad altri importanti ospiti d’eccezione tra cui anche il nostro direttore Ubaldo Scanagatta. In serata, poi, il cocktail party di chiusura dell’evento.

Sease preparava questo momento già da diverso tempo. Proprio a Portofino, infatti, già da due anni si svolge la Sease Tennis Cup e all’appuntamento dello scorso ottobre aveva preso parte anche lo stesso Feliciano. Ora con il lancio del nuovo kit, Sease approda a tutti gli effetti in questo mondo. E c’è da aspettarsi che il suo legame con il tennis si consolidi ulteriormente: il momento è propizio.