ATP Maiorca: Tien vince la sfida dei gioiellini con Engel, Moutet sente odore di sconfitta e si trasforma

Ha preso il via l’ATP di Maiorca, torneo 250 su erba in preparazione a Wimbledon. Ecco come sono andate le partite di lunedì.

R. Safiullin b. [5] A. Muller 7-6(5) 7-5

Due ore di gara per consegnare agli ottavi dell’ATP di Maiorca, Roman Safiullin che batte Alexander Muller 7-6(5) 7-5. Bella affermazione per il russo a differenza del francese che non sembra a suo agio sui campi in erba. Si sono equivalsi tra vincenti e gratuiti, 25-27 per il francese, 26-27 per Safiullin che ha portato a casa il 78% di punti con la prima.

La differenza l’ha fatta un break nel secondo set, di una gara molto equilibrata. Safiullin apre le danze con un break nel primo gioco e poi tutto si riequilibra nel sesto per il 3-3. Nel tie-break Muller non riesce ad annullare il primo set point. La reazione del francese c’è e gli vale il break in apertura, ma nel quarto gioco si torna sul 2-2. Entrambi tengono bene i propri turni di servizio, ma quando ricompare la palla break è un match point che fa avanzare Safiullin. Sfiderà Medjedovic.

C. Moutet b. P. Martinez 4-6 6-3 6-0

Un set e un break di svantaggio sono state la molla per far cominciare il match di Corentin Moutet. Parziale di 11 giochi a 1 e francese che schianta Pedro Martinez 4-6 6-3 6-0 in due ore e 38′.

Reazione incredibile del francese che era stato sotto 6-4 e 2-1. Ha conquistato nell’immediato il controbreak per poi infilare nel complesso quattro giochi consecutivi. Moutet ha avuto tre set point consecutivi sul 5-2 annullati dallo spagnolo. Poi non c’è stata più partita con sette giochi consecutivi che sono valsi al n. 83 del mondo il passaggio del turno. sfiderà Altmaier, capace di battere Fognini nel primo turno.

H. Medjedovic b. [Q] N. Basavareddy 6-0 6-4

Il serbo Hamad Medjedovic batte 6-0 6-4 Nishesh Basavereddy.

Un’ora e 4′ è durata una gara dominata dal serbo. 11 aces a dare la marcia in più al n. 73 del mondo capace di mettere in difficoltà con la risposta l’americano sulla seconda di servizio. Medjedovic non ha mai concesso palle break.

A. Rinderknech b. D. Dzumhur 4-6 6-4 7-5

Il francese Arthur Rinderknech vince la gara più emozionante del pomeriggio. Finisce ko Damir Dzumhur 6-4 4-6 7-5.

Entrambi male col servizio con la prima messa in campo col 52% dal bosniaco e col 52% dal francese. Dzumhur ha commesso sei doppi falli, mentre Rinderknech è stato equilibrato con 9 aces e 9 doppi falli.

Arthur ha commesso ben 51 errori non forzati e ha rischiato tantissimo nel terzo set. Ha servito per il match sul 5-4, ma ha subito il ritorno del suo avversario. Parziale di 8-3 e giochi chiusi. Sfiderà la testa di serie n. 2, Felix Auger-Aliassime.

G. Diallo b. J. Munar 7-5 6-3

Avanza in tabellone Gabriel Diallo. Il canadese batte Jaime Munar 7-5 6-3 in un’ora e 45′.

La prima di servizio ha fatto la differenza con 10 aces per il canadese. Diallo ha saputo annullare le due palle break concesse infilando ben 10 aces.

Munar non ha sfruttato le occasioni avute nell’ottavo game e ha ceduto il servizio sul 5-5. Nel secondo set è sempre lo spagnolo ad avere per primo la chance di break nel sesto gioco. Dal possibile 4-2, ha subito quattro giochi in fila arrendendosi al canadese.

[Q] E. Quinn b. C. Ugo Carabelli 6-3 6-2

In due set, l’americano Ethan Quinn elimina Camilo Ugo Carabelli 6-3 6-2. Molto bene il n. 95 del mondo che mostra la sua crescita all’età di 21 anni. In attesa di sfidare l’olandese Griekspor, ha chiuso la pratica argentina in un’ora e 7′. Eppure il primo ad avere l’occasione di break è stato Ugo Carabelli sul 2-2. Quinn ha vinto 6-3 il primo set e poi rapidamente è salito 4-0. Ha avuto il primo match point sul 5-1, per poi chiudere 6-2.

L. Tien b. [WC] J. Engel 6-4 6-4

Con un doppio 6-4 l’americano Learner Tien vince la gara under20 con Justin Engel. Diciannove anni il primo, diciassette il secondo, con il tedesco che perde appena 3 punti con la prima, servita, però, al 54%. L’americano è stato bravo a cancellare le cinque palle break offerte. Statistiche eguali, ma l’avvio del set indirizza la gara. Engel perde la battuta nel primo gioco e non sfrutta due occasioni di controbreak nel secondo. Ne ha altre tre di fila nel quarto gioco, ma l’americano se la cava anche stavolta. Finisce 6-4 il primo set, Il match si decide nel settimo game quando Tien strappa la battuta a Engel per poi chiudere 6-4.