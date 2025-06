Italiani in campo lunedì 23 giugno: Sonego, Bronzetti e Bellucci a Eastbourne e altri 7 a Wimbledon

Quanta Italia in questo primo lunedì estivo, che darà ufficialmente il via al tabellone cadetto di Wimbledon. Gli azzurri, infatti, si “divideranno” quest’oggi tra il verde Eastbourne e quello di Church Road, dove ben sette tennisti tricolore daranno inizio al loro cammino nelle qualificazioni, a caccia dell’ambitissimo main draw.

Andiamo con ordine, focalizzandoci innanzitutto sui tre italiani presenti al Lexus Eastbourne Open: sarà Lucia Bronzetti la prima ad inaugurare la trasferta britannica, scendendo in campo alle ore 12:00 circa per sfidare Alexandra Eala, proveniente dalle qualificazioni. Sul “Court 2” sarà protagonista anche Mattia Bellucci, impegnato con Quentin Hayls, avversario parecchio ostico da affrontare sui campi in erba. Tale match – il terzo in programma sul “Court 2” – prenderà il via alle ore 14:20 circa, contemporaneamente alla sfida di Lorenzo Sonego, che esordirà ad Eastbourne con il talentuoso Fabian Marozsan, sul “Court 1”, non prima delle 14:30.

Passiamo adesso a Wimbledon, dove la presenza azzurra – nel tabellone cadetto – raddoppia rispetto a Eastbourne. Alle ore 12:00, avremo tre italiani in contemporanea sui campi di Church Road. Zeppieri, Arnaboldi e Napolitano saranno i primi a metter piede in campo, sfidando rispettivamente Nagal, Gomez e Skatov. Alle 13:10 circa toccherà a Matteo Gigante, impegnato col numero 166 del mondo, Rodesch. Al medesimo orario, anche Francesco Maestrelli farà il suo esordio nel tabellone cadetto: troverà il navigato Cristian Garin dall’altra parte della rete.

Si prosegue, alle 14:20 circa, con i match di Francesco Passaro e Andrea Pellegrino. Il perugino dovrà lottare col talentuoso Landaluce, classe 2006, in una sfida che si preannuncia tosta. Pellegrino, invece, fresco vincitore del Challenger di Perugia, affronterà il francese Droguet.

Italiani in campo lunedì 23/06