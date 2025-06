WTA Bad Homburg: Vekic elimina la campionessa in carica Shnaider. Esordio ok anche per Alexandrova e Osaka

La giornata di lunedì 23 giugno del Bad Homburg Open si è aperta, sul Campo Centrale, con il successo della testa di serie numero 8 Ekaterina Alexandrova, che ha sconfitto facilmente Belinda Bencic (28 anni, numero 37 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e 9 minuti di gioco. La russa è scappata rapidamente nel punteggio in entrambi i set, approfittando della giornata disastrosa di una Bencic opaca, che ha perso il servizio in 5 occasioni su 7 turni di battuta totali: Alexandrova, reduce dalla sconfitta rocambolesca nella semifinale di ‘s-Hertogenbosch con Mertens (11 match point sprecati), al secondo turno del WTA 500 tedesco se la vedrà con Maria Sakkari.

Not this time 🙅‍♀️@DonnaVekic avenges her loss in the 2024 final by taking out the defending champ 6-3, 6-3 in Bad Homburg!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/z8nuIliBNH — wta (@WTA) June 23, 2025

Subito dopo è arrivato anche il successo di Donna Vekic, che ha eliminato la campionessa in carica del torneo Diana Shnaider (21 anni, numero 12 della classifica WTA) per 6-3 6-3, prendendosi la rivincita dopo la finale della scorsa edizione: Vekic, reduce da un periodo di crisi e da cinque sconfitte nelle ultime sei partite disputate, ha sfoderato una prestazione praticamente perfetta, non ha mai perso la battuta e ha convertito tutte e tre le palle break concesse dall’avversaria, gestendo con saggezza le traiettorie mancine della russa. Adesso per lei ci sarà la più classica delle ‘prove del nove’ con la giovane ceca Linda Noskova (20 anni, numero 30 del ranking), che sul campo numero 2 ha sconfitto la qualificata Ajla Tomljanovic con il punteggio di 6-3 6-2.

Il programma del Centrale si è chiuso con la vittoria della wild card Naomi Osaka (27 anni, numero 56), che ha battuto la qualificata Olga Danilovic (24 anni, numero 39 del mondo) per 7-6(6) 7-6(4): la quattro volte campionessa Slam, che a Wimbledon non ha mai superato il terzo turno, ha vinto un match tipico da erba, nel corso del quale le due protagoniste non hanno mai perso la battuta, guadagnandosi così la sfida con Emma Navarro.

Osaka nei momenti decisivi dei due tie break ha messo in mostra tutta la classe della campionessa – quella della freddezza delle scelte giuste – imponendo un ritmo insostenibile per la giovane rivale, che invece ha commesso un paio di errori gratuiti imperdonabili.

Battling into the next 🤺



Clara Tauson knocks out Frech following a three set thriller, 6-7(8), 6-3, 6-3!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/XZkunNXIc1 — wta (@WTA) June 23, 2025

Il programma del Campo 1 è stato invece caratterizzato dalle lotte e dai successi di Tauson su Frech (6-7 6-3 6-3) e di Siniakova su Kudermetova (7-6 7-5). Tauson al secondo turno se la vedrà con la testa di serie numero 3 Andreeva mentre Siniakova con la numero 1 Pegula.