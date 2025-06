ATP Eastbourne, esordio amaro per Darderi: Giron supera l’azzurro in due set

M. Giron b. L. Darderi 6-4 7-5

Sconfitta amara per il tennista azzurro (n. 56 ATP) Luciano Darderi. Quest’ultimo, infatti, si è dovuto arrendere in due set al giocatore californiano (numero 46 del ranking maschile) Marcos Giron, che con il punteggio finale di 6-4 7-5 è riuscito a superare il ventitreenne originario di Villa Gesell.

Nel complesso, si è trattato di una gara che ha visto l’italiano soccombere oltremodo nel corso del primo parziale (nonostante un’ottima reazione nei game conclusivi), mentre nel secondo set Luciano non è riuscito ad essere concreto nelle fasi salienti. Si ferma al primo turno, dunque, l’avventura di Darderi sull’erba dell’Eastbourne Open. Giron, invece, sfiderà uno tra Fearnley e Cobolli nel prossimo turno della kermesse britannica.

Primo Set: inizio da dimenticare per Darderi. Non basta risalire la china, Giron è più concreto

Parte in salita il match di Luciano Darderi. Il tennista azzurro, infatti, finisce subito sotto di un break. Giron al servizio è una sorta di rullo compressore, e anche in risposta il giocatore americano dimostra grande concretezza, riuscendo a piazzare ben 9 vincenti (sono 12, invece, i punti ottenuti in battuta). Alla fine del sesto gioco, dopo due ace e un paio di vincenti con il dritto (per nulla banali), l’americano riesce a scappare via in maniera quasi definitiva (5-1).

Ad ogni modo, Darderi – che di certo non difetta in quanto a resilienza e determinazione – prova a non mollare la presa e accorcia le distanze nel game immediatamente successivo. E anche l’ottavo gioco sembra strizzare l’occhio al numero 56 del mondo, quando Luciano strappa il servizio al rivale statunitense grazie a un ottimo rovescio lungolinea che (sul 40-15 a proprio favore) taglia a fette le linee della parte di campo occupata da Giron.

A quel punto, il ventitreenne tennista azzurro prova a imbastire una rimonta che avrebbe avuto il sapore amarognolo dell’utopia anche per quel genio di Miguel de Cervantes. Più che contro i mulini a vento, però, Luciano sbatte contro il servizio di Giron, bravo a ritrovarsi dopo un paio di game decisamente sottotono e a chiudere il parziale con il punteggio di 6-4 a proprio favore.

Secondo Set: Luciano trova più profondità, ma Giron è più incisivo

Va meglio nel secondo parziale, con Darderi che migliora leggermente la percentuale di punti conquistati con la prima di servizio (67%) e con due ace (a favore di Luciano) che come asteroidi nello spazio piovono sull’erba dell’East Sussex inglese, sorprendendo non poco le resistenze difensive del trentunenne californiano. Dopo sei giochi all’insegna dell’equilibrio e di tutta una serie di errori commessi da entrambi i contendenti in campo, l’atleta italiano prova a dare lo strappo decisivo nel corso dell’ottavo game. Sì, insomma, il tennista originario di Villa Gesell – durante il gioco in questione – sciorina un tennis oltremodo arrembante, ma è costretto a rimandare ogni piano epico a causa del quarto ace di giornata ottenuto dal rivale americano.

Risultato in perfetta parità anche alla fine del decimo gioco (5-5), poi è Giron ad assestare il colpo decisivo, strappando il servizio al giocatore italiano nel gioco successivo. Lo statunitense completa la propria missione durante il dodicesimo game, quando grazie alla solita incisività al servizio, fa calare il sipario sul match con il punteggio definitivo di 6-4 7-5.