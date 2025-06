Furlan, nuova collaborazione in vista? Dopo Paolini può essere il turno di Tyra Grant

La loro separazione era stata quasi uno shock per molti addetti ai lavori, per i risultati ottenuti insieme, ma Jasmine Paolini e Renzo Furlan sono riusciti a passare oltre. Da una parte la n° 4 del mondo si è affidata a Marc Lopez, che l’ha portata a vincere gli Internazionali BNL d’Italia 2025 in singolare e in doppio e il Roland Garros 2025 con Sara Errani. Dall’altra parte il suo ex coach si è dato temporaneamente al commento tecnico per ‘Sky Sport’. E non sono passati inosservati i siparietti proprio con l’ex ‘allieva’. Ora, però, per lui potrebbe esserci una nuova opportunità lavorativa e professionale.

Furlan nell’angolo di Grant con Donati?

Secondo quanto riferito da ‘Eurosport’, infatti, presto potrebbe essere ufficializzata la collaborazione tra Renzo Furlan e Tyra Grant. La classe 2008 che fino a qualche mese fa rappresentava gli Stati Uniti e dagli Internazionali BNL d’Italia 2025 di Roma gareggia per l’Italia. I due si stanno allenando sui campi in terra rossa di Vigevano, nel milanese, insieme al nuovo coach ‘fisso’ dell’azzurra, Matteo Donati. Che fino a poco tempo fa era nell’angolo di Yulia Putintseva. Dopo aver declinato altre offerte, quindi, il veneto sarebbe pronto a ripartire da una nuova stimolante esperienza.