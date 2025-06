Wimbledon, qualificazioni maschili: un brillante Zeppieri avanza al turno decisivo battendo Jubb

G. Zeppieri b. P. Jubb 6-3 6-2

Un Giulio Zeppieri d’annata conquista il turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon battendo in due set il britannico Paul Jubb 6-3 6-2 in un’ora di partita. Il tennista romano ha vissuto una giornata ispiratissima al servizio, grazie al quale ha vinto il 90% dei punti con la prima palla, mettendo a segno 16 vincenti e 10 gratuiti. Giulio ha concesso zero palle break nel match, con un totale di appena nove punti persi al servizio. Adesso Zeppieri dovrà giocarsi l’accesso nel tabellone principale – sarebbe la prima volta in carriera – contro l’ottava testa di serie del tabellone, il cileno Cristian Garin.

PRIMO SET – Il romano appare subito centrato in avvio, trovando il break nel primo game in risposta (2-0). Il servizio di Zeppieri gira che è una meraviglia, i punti arrivano a grappoli quando serve. Il britannico cerca di arrangiarsi come può, ma fatica a reggere l’onda d’urto di Zeppieri al servizio. Il romano chiude il primo set 6-3 grazie a un bilancio 14/15 di punti vinto con la prima palla, ovvero il 93%.

SECONDO SET – Nella ripresa Zeppieri riprende da dove aveva interrotto nel set precedente: continuando a servire con percentuali scintillanti. Il romano ottiene il break in avvio di set, e poi ne piazza un secondo nel terzo game (3-0). Per Jubb c’è poco da fare, specie se la prima entra a intermittenza, lasciando campo libero al tennista capitolino di aggredirlo sulla seconda palla. Anche in questo secondo set Zeppieri è intoccabile al servizio, Jubb può solo limitare i danni, ma la partita ormai è in ghiaccio per Giulio che chiude 6-2 avanzando al turno decisivo di qualificazioni dove affronterò il cileno Cristian Garin.