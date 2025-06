Italiani in campo mercoledì 25 giugno: Sonego e Bellucci a caccia dei quarti di Eastbourne. A che ora e dove vederli

Entra nel vivo la settimana tennistica che ci sta accompagnando verso Wimbledon, in attesa di scoprire il sorteggio del terzo Slam stagionale: per quanto riguarda i colori azzurri partiamo da Eastbourne, dove a mezzogiorno – sul Campo numero 1 – scenderanno subito in campo Lorenzo Sonego e Ugo Humbert (26 anni, numero 20 del ranking ATP), a caccia di un posto nei quarti di finale dell’ATP 250 più ventoso della stagione. Si tratta addirittura dell’ottavo scontro diretto tra i due protagonisti (Humbert conduce 4 a 3, grazie all’ultimo successo di Marsiglia di qualche mese fa) ma solamente del primo sull’erba: Lorenzo ha dato continuità alle prestazioni di Halle (vittoria con Struff, sconfitta al tie break decisivo con Zverev) superando facilmente all’esordio del Lexus Eastbourne Open l’ungherese Fabian Marozsan, mentre Humbert, testa di serie numero 4 e ottimo interprete dei prati, è reduce dalla semifinale di ‘s-Hertogenbosch e dalla sconfitta all’esordio di Halle con Shapovalov. Sarà la solita lotta?

Rimaniamo a Eastbourne ma ci spostiamo sul Court 5, dove intorno alle ore 14 italiane (per la precisione al termine della sfida tra Borges e Broksby, che comincerà a mezzogiorno) sarà il turno di Mattia Bellucci, che se la vedrà con Billy Harris (30 anni, numero 142 della classifica mondiale). Il bustocco, che ha vinto l’ultimo precedente (Shanghai 2024), è partito dalle qualificazioni, tornando finalmente a vincere tre match consecutivi (non accadeva da Rotterdam). Lo stesso Harris, dopo la meravigliosa estate erbivora del 2024, che l’aveva lanciato a sorpresa nel tennis vero (a Eastbourne, ad esempio, difende la semifinale), si è un po’ piantato, e solamente nella giornata di ieri ha messo a segno il primo successo ATP della stagione, eliminando Cameron Norrie. Anche il nativo di Nottingham aveva cercato di superare le qualificazioni ma era stato sconfitto al secondo turno dal numero 302 Loffhagen, per poi venire ripescato con lucky loser. Il talento di Mattia riuscirà a gestire la tensione dell’occasione?

Chiudiamo infine con il secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon: Giulio Zeppieri scenderà in campo (Court 2) intorno alle ore 14 (seconda partita dalle ore 12) contro l’inglese Paul Jubb (25 anni, numero 260 ATP) mentre Lucrezia Stefanini chiuderà il programma del campo 5 (quarto match dalle ore 12) con la giovane ceca Tereza Valentova (18 anni, numero 118 WTA).

ITALIANI IN CAMPO MERCOLEDI’ 25 GIUGNO:

ATP EASTBOURNE, ore 12: L. Sonego – [4] U. Humbert

ATP EASTBOURNE, ore 14 circa: [Q] M. Bellucci – [LL] B. Harris

WIMBLEDON, QUALIFICAZIONI MASCHILI, ore 14 circa: G. Zeppieri – P. Jubb

WIMBLEDON, QUALIFICAZIONI FEMMINILI, quarto incontro dalle ore 12 italiane: L. Stefanini – [18] T. Valentova

I tornei della settimana, come di consueto, saranno trasmessi in tv e streaming sui canali Sky Sport, oltre che su NOW TV.

Lo streaming delle qualificazioni di Wimbledon è invece disponibile gratuitamente sul sito ufficiale del torneo, a questo link: https://www.wimbledon.com/en_GB/interactive/index.html