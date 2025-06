Wimbledon, Djokovic: “Sinner e il suo team? Marco e Uli sono professionisti fenomenali, non so le ragioni della rottura”

Novak Djokovic è tornato a Church Road con le idee chiare. L’atmosfera di Wimbledon gli da una carica diversa, e i risultati degli ultimi anni lo hanno dimostrato pienamente. Sei finali nelle ultimi sei edizioni: numeri impressionanti per la leggenda di Belgrado, ancora a caccia del suo 25° sigillo Slam. Ecco cos’ha detto Nole durante il Media Day di Wimbledon:

D. Sei felice di tornare a Wimbledon?

Novak Djokovic: “È bello tornare. Amo Wimbledon. L’ho sempre amato. Ho sempre sognato di giocare sul Centre Court e di vincere. Nelle ultime sei edizioni, credo di aver raggiunto sei finali. Per un motivo o per diversi motivi ho giocato molto bene a Wimbledon, forse il Grande Slam di maggior successo per me negli ultimi 10 anni. È sicuramente legato al rapporto emotivo e mentale che ho con Wimbledon fin dalle prime fasi della mia carriera tennistica dove, come ho detto, ho sempre sognato di vincerlo. Quando arrivo qui, mi sento particolarmente ispirato a esprimere il mio miglior tennis. Conosciamo tutti la tradizione, l’eredità e la cultura di questo meraviglioso torneo, che ha mantenuto per così tanti anni. È impressionante ogni volta che si entra in questa sede. Si percepisce questa bellissima tradizione”

D. La finale tra Aryna e Coco ha suscitato molta attenzione. A volte sottovalutiamo quanto sia difficile per i giocatori che perdono una partita incredibilmente combattuta, uscire e parlare, essere gentili e tutto il resto. Tu l’hai sempre fatto incredibilmente bene. A volte i giocatori che hai battuto non sono state gentili con te. Quanto è difficile? Dovremmo essere più comprensivi al riguardo?

Novak Djokovic: “Grazie per aver sollevato la questione. Sono d’accordo con te. In fin dei conti siamo tutti esseri umani che provano emozioni difficili da gestire dopo aver perso un incontro importante. Le finali del Grande Slam, per esempio, come è successo a lei contro Coco. Succedono cose quando si è così – come posso dire – in preda alle emozioni, il sangue scorre a fiumi. Non è sempre facile reprimerle e mettere la diplomazia davanti a tutto, anche se ritengo sia importante portare rispetto e riconoscere il successo dell’ avversario che ti ha appena battuto. Ho visto quello che ha detto e tutto il resto. Penso che, alla fine, abbia chiarito. Succede. Forse si è espressa in modo sbagliato, ma non intendeva mancare di rispetto a Coco. In realtà, la maggior parte delle volte che ho avuto a che fare con gli avversari nelle finali del Grande Slam negli ultimi 20 anni, la stragrande maggioranza delle volte è sempre stata molto rispettosa in entrambe le direzioni, quando vincevo o perdevo contro il mio avversario. Credo che il tennis sia un ottimo esempio di questo rispetto ad altri sport. Ho appena scoperto, perché non ci avevo mai pensato, che il tennis è l’unico sport in cui un finalista o un secondo classificato rimane per la cerimonia di chiusura e ha la possibilità di dire qualcosa, il che è interessante se ci si pensa.

Si tratta di un gesto che parla molto di sportività. Mi piace anche perché ti dà l’opportunità, come finalista, di portare rispetto al tuo avversario, ma anche di ringraziare tutte le persone coinvolte nel torneo, perché ci sono migliaia di persone, molti volontari, che vengono e amano Wimbledon, per esempio, dove ci troviamo, e rendono tutto possibile per arrivare alle fasi finali. Credo sia importante ringraziare sempre tutte le persone coinvolte. È facile? È davvero fluido e naturale quando ne parla? No, assolutamente no. Si impara, credo, a sviluppare questo meccanismo di mettere da parte e reprimere le emozioni, perché è più importante portare rispetto. È più importante esprimere la propria gratitudine e riconoscenza per il fatto di far parte del torneo. Poi, quando si va nello spogliatoio, bisogna ovviamente sfogarsi e filtrare le emozioni in qualsiasi forma. Dipende dalla persona. A qualcuno restano solo poche ore, un giorno.

Con altri, invece, rimane a lungo dopo sconfitte così dure. Voglio dire, se vedete Sinner e Alcaraz, cinque ore e mezza, e Sinner potrebbe essere molto mareggiato dopo aver perso tre match point e aver perso quella partita. Ma è stato molto gentile nel suo discorso ed è tornato a giocare un buon torneo una settimana dopo. È qui. Sta andando avanti. Credo che questo sia anche il messaggio giusto. La rivalità e il modo in cui si rispettano l’un l’altro, penso sia bellissimo da vedere“.

D. Pensi che questo Wimbledon sia la tua migliore occasione per vincere il 25° Slam?

Novak Djokovic: “Non so se potrebbe essere il mio ultimo ballo, così come non sono sicuro del Roland Garros o di qualsiasi altro Slam che giocherò in seguito. Il mio desiderio è di giocare ancora per diversi anni. Mi piacerebbe essere in salute fisicamente e anche mentalmente, motivato per continuare a giocare ai massimi livelli. Questo è l’obiettivo, ma in questa fase non si può mai sapere. E sì, probabilmente sono d’accordo che Wimbledon potrebbe essere la migliore occasione per i risultati che ho avuto, per come mi sento, per come gioco a Wimbledon, per avere quella spinta in più a livello mentale e di motivazione per esprimere il miglior tennis al massimo livello”.

D. Hai passato molti anni a inseguire Roger Federer e Rafael Nadal. Loro si sono ritirati. Tu sei subentrato come giocatore dominante, il giocatore inseguito. Ora ti trovi in una posizione in cui ci sono due giovani che sono testa di serie 1 e 2. Immagino che tu sia di nuovo a caccia. È così che ti senti in questo momento?

Novak Djokovic: “In un certo senso si è sempre a caccia di titoli – nella mia posizione privilegiata – di record e di storia. Sento di essere sempre in quella posizione di ricerca di qualcosa con l’atteggiamento di cercare di vincere piuttosto che di difendere. Anche se nella mia carriera mi sono trovato molte volte in quella posizione, che si tratti del campione in carica o del numero 1 al mondo, la sensazione è leggermente diversa perché sento che tutti vogliono la tua posizione e altro. Direi che ora è leggermente diverso per me, in quanto non inseguo più le classifiche. Cerco di giocare il miglior tennis nei Grand Slam e di vincere i tornei del Grande Slam. Questo non è cambiato. È sempre lo stesso. Anche se il mio livello di tennis è andato su e giù e ha oscillato molto di più rispetto alla maggior parte della mia carriera, se vedete l’ultimo anno e mezzo, sono stato piuttosto incostante con i miei risultati. I tornei del Grande Slam rimangono abbastanza costanti. In termini di risultati, credo di essere, non so… A parte lo US Open dell’anno scorso, ho giocato i quarti o le semifinali. È un buon segno. È un buon segno perché è esattamente quello che voglio. Questi tornei mi danno ancora la più grande spinta. Quest’anno ho giocato due semifinali.

Purtroppo in Australia mi sono dovuto ritirare. Al Roland Garros sono stato sconfitto da Sinner. Penso di aver comunque espresso un discreto livello di tennis che mi ha dimostrato che posso ancora giocare ad alto livello nelle fasi successive. Questo mi sta dando una motivazione in più, credo, per andare avanti. Ovviamente i campi in terra battuta probabilmente danno meno possibilità di vincere rispetto all’erba. Vediamo. Mi piace come mi sento fisicamente in questo momento.

Dal punto di vista tennistico ho giocato bene durante le sessioni di allenamento. Ovviamente è completamente diverso quando si inizia un torneo. Ma sì, cercherò di fare un buon torneo e di andare il più lontano possibile”.

D. Ieri abbiamo appreso che Jannik Sinner ha cambiato due membri della sua squadra, uno dei quali era anche il tuo preparatore atletico. Cosa ne pensi?

Novak Djokovic: “Beh, la definizione di persona giusta per un determinato giocatore è piuttosto relativa. Siamo tutti diversi. Abbiamo tutti una costituzione fisica diversa o mentalmente siamo abituati a un certo modo di lavorare. Alcune persone sono un po’ più flessibili dal punto di vista mentale per uscire e avere una mentalità aperta, imparare cose nuove e cambiare il modo in cui sono cresciute, ad esempio, per quanto riguarda il fitness o il tennis. Ad alcuni piace continuare a lavorare con persone che sono in linea con il loro stile di tennis, con il loro lavoro fisico e cose del genere. Ci sono così tante differenze tra i giocatori. Ho lavorato con Marco e Uli e penso che siano professionisti fenomenali che hanno portato un grande contributo a me, alla mia squadra e al mio successo. Non so quali siano le ragioni della rottura con Jannik.

È stata una sorpresa anche per me, perché credo che il gioco e il fisico di Jannik siano migliorati tantissimo nell’ultimo anno, un anno e mezzo. Sono stati parte integrante della squadra. Non lo so, ad essere sincero. Ma i cambiamenti avvengono. Non è detto che riguardi solo il rapporto professionale. Potrebbe essere qualcosa di privato. Potrebbero essere molti fattori diversi a decidere se si vuole continuare a lavorare con qualcuno o meno. Ma come persona che ha fatto dei cambiamenti, capisco che a volte non si è più allineati in una qualsiasi di queste – come dire – correnti di pensiero o altro. Allora ci si separa. Forse si cerca qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa di fresco. Dipende. A qualcuno piace stare comodo. Quando hai allenatori di tennis o di fitness o fisioterapisti che sono con te da molto tempo, come me, metà del mio team è con me da molto tempo, ti dà anche stabilità emotiva. Ti dà un senso di conforto, sicurezza. Quindi credo sia difficile parlare in termini generali perché siamo tutti diversi“.