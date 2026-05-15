ATP Roma: gioco sospeso per pioggia, Sinner-Medvevev in campo oggi non prima delle 15

Era abbastanza prevedibile non appena ha iniziato a piovere su Roma, verso le 21.50, ora è ufficiale: Jannik Sinner e Daniil Medvedev completeranno oggi la loro semifinale non prima delle 15, secondo match dalle 13 dopo Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski. Il match è stato interrotto per pioggia sul 6-2 5-7 4-2 in favore dell’azzurro, che nel settimo game, quello in corso, aveva anche avuto palla del doppio break nel parziale decisivo. Ma la pioggia alla fine ha avuto la meglio, visto che è andata via via aumentando d’intensità.

Verso le 23 arriva la conferma ufficiale del gioco sospeso, per quanto molti spettatori siano rimasti nel complesso, speranzosi. Ora che abbiamo la certezza che si giocherà nel pomeriggio, rimane il nodo biglietti: chi potrà assistere a Sinner-Medvedev?

Coloro che hanno acquistato il biglietto per la sessione serale di oggi, venerdì 15 maggio, avranno sicuramente voglia di vedere come il match va a finire. Ma la loro sessione è terminata. Da regolamento, si ha diritto a vedere la sessione per cui si è pagato. Ciò vuol dire che i possessori di biglietto per sabato 16, quindi tendenzialmente per la finale femminile, potranno vedere anche il finale di Sinner-Medvedev. Chi aveva il biglietto per il 15 invece, logicamente, non potrà accedere.