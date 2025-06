Wimbledon, il programma di lunedì 30 giugno: Alcaraz e Fognini aprono il Centre Court, Sinner martedì

Giornata impegnativa per il tennis azzurro sull’erba regale di Wimbledon. Ad aprire le danze – per ciò che concerne i tennisti italiani – sarà Mattia Bellucci, che sfiderà sul Court 16 il britannico Oliver Crawford. Per Fognini, invece, sfida ostica – e sul Centre Court – con il campione in carica Carlos Alcaraz (non prima delle ore 14.30 italiane). I precedenti dicono 2-0 Alcaraz, maturati entrambi sulla terra rossa di Rio de Janeiro nella semifinale 2022 e poi al secondo turno nel 2023, quando Fabio riuscì a strappare un set allo spagnolo che attualmente vanta una striscia aperta di 18 successi consecutivi, la più lunga della sua carriera, e sull’erba da inizio 2023 ha perso solo una volta. Insomma, una sorta di mission impossible per l’atleta ligure. A seguire, sullo stesso campo, vi sarà pure l’esordio di Alexander Zverev. Il tedesco, attuale numero 3 del mondo, dovrà vedersela con il francese Arthur Rinderknech.

E se Aryna Sabalenka esordirà (non prima delle ore 14 italiane) sul court numero 1 con la canadese Carson Branstine, Jasmine Paolini (n. 4 WTA) farà il suo debutto in quel di Wimbledon – sul court numero 2 – affrontando la lettone Anastasija Sevastova, ex n. 11 al mondo, ora precipitata alla posizione n. 402. Court n. 3 per l’esordio di Holger Rune e Matteo Berrettini. Il danese sfiderà il tennista cileno Nicolas Jarry, mentre il romano dovrà vedersela con il polacco Kamil Majchrzak. Sul court 5, nel primo pomeriggio, Luciano Darderi proverà a dire la sua contro il russo – numero 75 del mondo – Roman Safiullin. Un match ostico, ma non insormontabile per l’atleta italiano. Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri (al suo primo main draw nella prestigiosa kermesse britannica), invece, affronteranno rispettivamente l’olandese Botic van de Zandschulp e il giapponese Shintarō Mochizuki. Infine, la sfida tra il numero 1 del mondo Jannik Sinner e Luca Nardi, è in programma martedì 1 luglio.