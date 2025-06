Babolat compie 150 anni: dall’invenzione delle corde da tennis nel 1875, fino a Nadal e Alcaraz, passando per Borg e Lenglen

Come si legge sul sito ufficiale dell’azienda francese, Babolat è pioniere del mondo tennis, padel e badmington, ha inventato le corde da tennis nel 1875, lo stesso anno in cui sono state stabilite le regole del tennis. Azienda familiare da cinque generazioni specializzata nel tennis, con grandi campioni come René Lacoste, Suzanne Lenglen (FRA) e Björn Borg (SWE) che hanno giocato con le corde Babolat. Lancia la prima linea di racchette nel 1994 e vince il primo Grande Slam nel 1998 al Roland Garros con Carlos Moya (ESP), il primo di molti.

Babolat offre una gamma completa di attrezzature per gli appassionati di tennis, badminton e padel, tra cui racchette, corde, calzature, abbigliamento, palline e volani, borse e accessori. Babolat equipaggia ufficialmente più di 500 atleti professionisti nel mondo, tra cui Rafael Nadal (ESP), Carlos Alcaraz (ESP) e Juan Lebron (ESP, numero 1 del mondo di padel nel 2019, 2020, 2021, 2022). Babolat è presente in 20.000 club in 150 paesi del mondo, tra cui 10 filiali (USA, Giappone, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Austria, Belgio e Cina). Babolat è orgogliosa delle sue partnership esclusive con grandi marchi internazionali come Wimbledon, Club Med, Lamborghini e Michelin.

In questi giorni a Wimbledon si è svolta una cerimonia per celebrare il 150° anniversario della fondazione di Babolat, dove si sono riuniti i membri della famiglia Babolat, tra cui Eric Babolat, giocatori professionisti, collaboratori e incordatori. In quest’occasione, Babolat è stata onorata dalla presenza della Presidente dell’AELTC, Deborah Jevans. La vice presidente di Wimbledon è stata omaggiata con un delle 92 racchette da collezione realizzate da Babolat a coronamento della carriera di Rafael Nadal (un tributo ai 92 titoli vinti dal campione). Mentre il torneo di Wimbledon riceverà la racchetta da collezione n.29, in omaggio alla 29^ vittoria di Rafa conquistata proprio a Wimbledon.