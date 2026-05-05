Vavassori compie 31 anni: gli auguri simpatici al Foro Italico

Oltre ai fenomeni Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, anche l’Italia festeggia uno dei suoi protagonisti più amati: Andrea Vavassori. Il torinese, nato nel 1995, taglia oggi il traguardo dei 31 anni vivendo l’emozione del compleanno immerso nei festeggiamenti per l’avvio degli Internazionali d’Italia.

L’atmosfera romana ha, infatti, già iniziato a regalare sorrisi all’azzurro ben prima dei suoi match. Allo scoccare della mezzanotte Vavassori è stato protagonista di un sipario divertente. Invitato sul palco del dj set di Sky Sport – organizzato per celebrare l’inizio dell’estate italiana della Casa dello Sport – il tennista ha ricevuto degli auguri molto speciali, poi condivisi sui social dell’emittente.