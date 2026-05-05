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Alcaraz compie 23 anni: l’infortunio e i festeggiamenti fuori dal circuito

"Questo piccolo bambino compie 23 anni" è la dedica di Carlos Alcaraz accanto a una foto che lo ritrae pargoletto

Di Sabrina Giorgi
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Carlos Alcaraz - Miami 2026 (foto Instagram @miamiopen)

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Questo 5 maggio non è solo la vigilia dell’avvio del circuito principale agli Internazionali d’Italia, ma rappresenta anche una data speciale per alcuni protagonisti del tennis: festeggiano il compleanno Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e l’azzurro Andrea Vavassori. I riflettori sono puntati sul numero due al mondo, che spegne le candeline dei 23 anni lontano dai campi. Nonostante la piacevole compagnia di familiari e amici, resta il rammarico per l’assenza forzata dal circuito a causa dell’infortunio al polso destro.

Alcaraz ha voluto condividere questo momento con i propri follower attraverso un post su Instagram. Nel carosello, una serie di immagini che ripercorrono l’ultimo mese dell’atleta con momenti privati, il compleanno del padre, i successi del fratello nel circuito Under 16, i Laureus Awards – dove è stato premiato come Sportivo dell’anno 2025e il recupero dall’infortunio. In uno scatto indossa una mascherina d’ossigeno, dispositivo mirato a velocizzare il recupero del campione murciano.

Sulle storie dello stesso social, poi, ha caricato una foto davvero tenera, che lo ritrae pargoletto seduto sul divano. Accanto, aggiunge una dedica speciale: “Questo piccolo bambino compie 23 anni“.

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