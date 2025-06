Wimbledon, ASICS presenta la nuova scarpa Gel-Challenger 15 in grande stile

Completi bianchi, fragole con la panna e drink colorati. ASICS ha presentato la sua nuova collezione tennis estiva in pieno stile Wimbledon col suo evento ‘Courtside Ldn’. Insieme ad altri content creator e appassionati di sport, abbiamo potuto provare anche noi di Ubitennis sui campi di Wimbledon Park la nuova scarpa Gel-Challenger 15, l’ideale per il giocatore di tennis di livello base o intermedio. È stata creata per supportare alla perfezione i tipi di spostamento continui e repentini a cui si è soggetti nel rettangolo di gioco.

Tra uno scambio e l’altro sono intervenuti a turno Rohan Van Der Zwet, Director of Core Performance Sports, Rene Zandbergen, Senior Product Manager e Audrey Lévêque, Product Manager illustrando le caratteristiche del nuovo prodotto ma anche il lavoro dietro la progettazione della scarpa per campioni del calibro di Novak Djokovic, Alex de Minaur, Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. I partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di giocare un punto con Arthur Fery (wild card britannica nel main draw a Wimbledon).

Nel ringraziare ASICS per l’invito a questo coinvolgente e piacevolissimo evento, ecco qualche scatto da Londra (credit foto: Riccardo Russo).