Camila Giorgi prepara il rientro: “Nel 2027 tornerò a giocare”

Camila Giorgi ha sempre incarnato l’essenza del my way.

L’ordinario non ha mai fatto parte di lei. In campo come al di fuori. Ha fatto sempre e tutto a modo suo.

Al termine di una carriera non circoscrivibile in poche parole – tra chi ritiene che la gestione si stata approssimativa e chi apprezza l’assenza di linearità – la tennista azzurra ha lasciato il mondo del tennis nel maggio del 2024.

Nessun addio annunciato, nessuna festa. Solo un post affidato a Instagram, in cui ha confermato le voci di ritiro – il suo nome appariva sul sito dell’ITIA tra i giocatori ritirati – e ha smentito quelle che lei ha catalogato come “fake news”.

Anche al momento dei saluti finali, Camila non ha rinnegato se stessa.

Quattro titoli WTA, tra cui l’Open del Canada del 2021, e un best ranking di 26 del mondo sono l’eredità di Giorgi per il tennis italiano.

Tuttavia, pare probabile che prossimamente la racchetta azzurra possa riaccogliere la (ex) giocatrice nata a Macerata.

Camila Giorgi prepara il ritorno per il 2027

Nonostante una lontananza dai campi di gioco di due anni, Giorgi sembra intenzionata a tornare. Come lei stessa ha scritto rispondendo a una domanda su Instagram, nel 2027 farà il suo rientro sul circuito WTA.

“È sicuro che tornerai a giocare nel circuito WTA? E se sì, quando?” si legge. “Sì, nel 2027”. Diretta e senza esitazioni.

Dopo le turbolenze attraversate nel post ritiro, Camila è tornata a sorridere. Il matrimonio con l’argentino Andreas Ignacio Pasutti le ha regalato la serenità e adesso è in attesa del primo figlio.

Intanto, ha inaugurato a un progetto tennistico a Maiorca. L’azzurra, infatti, è nel bel mezzo dell’organizzazione di alcuni camp intensivi, a cui si dedica a tempo pieno. Aspettando di aprire una vera e propria accademia, come ha scritto sui social. Rispondendo alle domande dei fan, ha, tra l’altro, dichiarato di aver già ripreso gli allenamenti in vista del ritorno. Perché la competizione le manca.

Non resta che attendere notizie dalla diretta interessata, che, a più riprese, aveva confessato di non avere chiuso definitivamente con il tennis. Giorgi pone come data di ritorno il 2027, quando avrà 36 anni. Chissà se quell’addio mesto ma unico non abbia lasciato in lei qualcosa di irrisolto. L’ultima partita disputata risale al WTA 1000 di Miami, quando si è arresa a Iga Swiatek.

In ogni caso, sappiamo che farà sempre ancora tutto a modo suo.