Rassegna stampa – a Wimbledon aprono Berrettini, Paolini e Fognini-Alcaraz

The Italian Job: oggi 6 in campo (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Italia subito in primo piano nella giornata d’apertura di Wimbledon 2025, terzo Slam dl stagione e unico su erba […]. In campo maschile scenderanno in gara sei degli undici azzurri in main draw. Tutto da seguire il confronto sul Centrale, dalle 14,30 italiane, tra Fabio Fognini e il campione uscente Carlos Alcaraz, a segno anche nel 2023. L’azzurro, ex n. 9 Atp e oggi 130 del ranking, è alla sua 15ª e molto probabilmente ultima partecipazione ai Championships dove in sette occasioni ha raggiunto gli ottavi. […] Sono due i precedenti tra Fognini e il 22enne murciano, entrambi vinti dal secondo e sempre sul rosso di Rio de Janeiro (2022 e 2023). Alle 14,50 sul campo 3 tornerà in campo, dopo l’ennesimo stop per l’annoso problema agli addominali, Matteo Berrettini, fermo dal match degli Internazionali d’Italia contro Ruud. Il 29enne romano incrocerà i colpi con il polacco Kamil Majchrzak (n.108). Berrettini ha raccontato le emozioni della vigilia: «Wimbledon mi fa sentire bene. Mi è dispiaciuto aver dovuto rinunciare a Stoccarda e al Queen’s. So quanto possa essere alto il mio potenziale su questa superficie, e quanto abbia lavorato duro per arrivare con un ranking importante. Due anni fa ho fatto un bellissimo percorso, quasi insperato. Probabilmente adesso sono molto più allenato di allora. Nel 2024 ho fatto due partite di livello alto, e ho perso contro Sinner dopo un match notevole. Le sensazioni sono quelle di sempre a Wimbledon. Un posto speciale, tantissima energia, tantissima voglia di fare bene. So anche che l’ultima partita l’ho giocata a Roma, quindi sarà complesso trovare il ritmo di gara. Però non mi spaventa. Reputo già una vittoria esserci, in forma per giocare, perché non è stato semplicissimo. Non vedo l’ora di scendere in campo. Vivere questo tipo di sensazioni è ciò che mi manca. I momenti più brutti sono quando inizi a dubitare di non farcela. Nel tennis abbiamo un calendario pazzesco e forse il mio corpo ha ragione quando mi dice basta». Sul campo 5, nel secondo match dalle 12, toccherà a Luciano Darderi […]. Ostacolo il russo Safìullin […]. Andranno a caccia del primo successo nel main draw di Wimbledon Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e il qualificato Giulio Zeppieri. Arnaldi, alle 16, troverà l’olandese Botic Van de Zandschulp […]. Bellucci cercherà di superare l’ostacolo rappresentato dal britannico Oliver Crawford, n. 252 e in gara con una wild card […]. Un’occasione da non perdere per il 24enne di Busto Arsizio. Stesso discorso per il mancino romano Zeppieri che sfiderà un altro qualificato, il nipponico Shintaro Mochizuki, n.146 del ranking. Match programmato alle 16 sul campo 7 […].

Sinner su la testa (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport)

L’allenamento di ieri pomeriggio è stato intenso. Dritto, rovescio, servizio. Senza distrazioni. Archiviati gli impegni con i media, il numero 1 al mondo è entrato totalmente nel clima Slam. Domani, nel derby contro Luca Nardi inizierà la sua rincorsa al titolo […]. Lo aspettano quindici giorni (si spera) in cui dovrà essere sempre al massimo, fisicamente e mentalmente. Oltre a Vagnozzi e Cahill, che si occupano del campo, a Wimbledon c’è il fisioterapista Andrea Cipolla a curare il fisico, ed è comparso anche il dottor Riccardo Ceccarelli, conosciuto come il medico dei piloti che, con Formula Medicine, si occupa da anni della preparazione mentale di Jannik. Un metodo diverso dal classico mental coaching, a cui il numero 1 al mondo si è avvicinato quando ancora si allenava a Bordighera con Piatti. […] Sinner ha sempre detto di essere molto curioso del funzionamento del suo cervello e per questo si è affidato alla palestra mentale di Ceccarelli che prevede un lavoro integrato psicologico e scientifico per la gestione della tensione e dei momenti di difficoltà […]. Il metodo ha aiutato molto Jannik negli anni, tanto che, nonostante il suo team sia stato più volte rimaneggiato, la presenza di Ceccarelli è rimasta fissa. Quello che svolge Sinner è soprattutto un lavoro da remoto, con un confronto più intenso che avviene in presenza in specifici momenti, che possono essere l’off season o periodi di particolare tensione, come ad esempio questo. Gli esercizi si svolgono con un computer attraverso la creazione di situazioni che permettano all’atleta di percepire emozioni e situazioni di stress. Così, grazie a degli algoritmi sviluppati da Formula Medicine, diventa possibile monitorare e migliorare l’efficienza cerebrale attraverso l’autoconsapevolezza: si arriva a percepire in maniera millimetrica se stessi. La mente, così, da variabile impazzita diventa un fattore gestibile anche nel pieno della competizione e nei momenti più delicati dell’attività sportiva. Il campione, secondo gli studi e l’esperienza del medico toscano da oltre 30 anni in Formula Uno, è chi raggiunge la performance col minor dispendio energetico a livello mentale e questo effettivamente è quello a cui ci ha abituato Sinner. Non per niente l’azzurro è anche in testa alle classifiche nella gestione dei punti sotto pressione. […] Ceccarelli la definisce anche la “Teoria dello scalatore”, ovvero fare un passo alla volta senza mai guardare la vetta, perché altrimenti il rischio è di cadere. Quando è in difficoltà, Sinner riesce a gestire benissimo le risorse fuori dalla sua comfort zone: «Jannik è sempre più leader di se stesso» aveva detto di lui il medico dopo gli Australian Open, parlando della gestione del difficilissimo match con Holger Rune dove Sinner, colto da un malessere, è riuscito comunque a portare a casa il match. E infine lo Slam.

Musetti: Ora voglio godermi il momento (Edoardo Innocenti, Corriere dello Sport)

La finale a Montecarlo, seguita dalle semifinali a Madrid, Roma e Parigi. Dal 7 aprile al 6 giugno Lorenzo Musetti ha giocato il miglior tennis della sua carriera, almeno fino al problema muscolare all’adduttore sinistro che lo ha fermato dopo due set di altissimo livello nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz. Purtroppo non è stato un semplice fastidio: l’infortunio lo ha costretto a rinunciare alla difesa della finale del Queen’s e gli ha impedito di accumulare partite sull’erba. Pronti, via sarà subito Wimbledon, dove dovrà difendere lui semifinale […]. Collocato nella parte alta del tabellone, la stessa di Sinner, da n.7 del seeding, Lorenzo debutterà domani contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, ex n.16 del mondo passato dalle qualificazioni. All’orizzonte c’è un possibile derby con Lorenzo Sonego […]. Nella conferenza di ieri, Musetti ha fatto il punto sul suo stato di forma: «Non ho aspettative su questa edizione; voglio godermi il momento. Purtroppo quello sentito a Parigi contro Carlos non era un dolore fantasma, ma una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Fuori dal campo ho lavorato tanto: nelle ultime due settimane, ogni giorno ho fatto terapia ed esercizi per velocizzare un recupero che normalmente avrebbe richiesto un mese. […]». Ovviamente l’assenza di partite sulle gambe non offre garanzie per l’esordio, e lo stesso Musetti fatica a fare previsioni: «Quanto sarà difficile giocare il primo match? Ve lo dirò dopo la partita. La buona notizia è che, da quando ho cominciato, non ho mai avuto sensazioni di ricaduta. Allo stesso tempo, l’erba è una superficie che si frequenta poco: tutto si gioca sulle sensazioni. Lo scorso anno avevo trovato subito il feeling, quest’anno sarà una nuova scoperta». In chiave classifica, evitare un passo falso al primo turno sarebbe fondamentale […]. Al netto del ranking, però, la priorità di Lorenzo è tornare a stare bene fisicamente e dare continuità a quanto mostrato sulla terra […].

Paolini non cambia: raddoppia (Gianluca Strocchi, Tuttosport)

Il mantra è non focalizzarsi su un 2024 straordinario […] per non accusare il peso delle aspettative, però il momento in cui sul Centrale di Wimbledon riceve il vassoio d’argento riservato alla finalista, con l’inconfondibile sorriso, le rimarrà per sempre nel cuore. Jasmine Paolini […] punta a rimettere piede in uno degli stadi più prestigiosi e ricchi di fascino del pianeta, significherebbe aver fatto passi avanti nella parte alta del tabellone del terzo Slam stagionale. L’avventura dell’azzurra comincia nel pomeriggio, terzo match da mezzogiorno sul campo 2, il terzo per importanza dell’All England Club: dall’altra parte della rete la 35enne lettone Anastasija Sevastova, attualmente n. 402 del ranking (ma n.11 ad ottobre 2018), […] superata dalla toscana nelle due sfide precedenti […]. La 29enne di Bagni di Lucca […] è la prima delle tre italiane in gara a calcare i prati di Church Road: domani poi toccherà a Lucia Bronzetti, opposta all’elvetica Jill Teichmann, e ad Elisabetta Cocciaretto, subito sorteggiata con la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e fresca di titolo a Bad Homburg. Ma anche a Barbora Krejcikova, la ceca che dodici mesi fa stupì tutti piegando 6-4 al terzo Paolini così da scrivere il proprio nome nell’albo d’oro […]: per la 29enne di Brno esordio con la filippina Alexandra Eala, talento emergente del tour finalista ad Eastbourne. Per la sua ottava partecipazione al Major sul green, la quinta in tabellone principale, la 29enne di Bagni di Lucca troverà oggi una temperatura superiore ai 32 gradi, secondo le previsioni meteo. «Pareva caldo anche ad Amburgo e a Berlino, vedremo le condizioni — le parole di Jasmine -. In ogni caso mi piace il caldo. E in questi casi la cosa principale è bere molto, perché se la partita si protrae a lungo, allora è dura. Devo ammettere che l’anno scorso mi è piaciuto molto quando il tetto era chiuso. Però bisogna giocare sul Centrale o il Campo 1 per avere il tetto…». Afa o meno, nella capitale inglese Paolini è l’unica top 5 a schierarsi anche in doppio […]. Insieme a Sara Errani (coppia terza testa di serie ai Championships) ha vinto 56 partite nelle ultime due stagioni […]. Una striscia di 14 successi consecutivi, interrotta nella finale di Berlino da Tèreza Mihalicova e Olivia Nicholls. «Mi ha dato fiducia e aiutato anche per il singolare, soprattutto per servizio e volée. Inoltre, mi ha regalato tante emozioni […] – conclude Jas non curandosi delle fatiche supplementari – quindi, per il momento, continuerò a giocare il doppio».