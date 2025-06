Wimbledon, Day 1 LIVE: si parte con Bellucci-Crawford e Medvedev-Bonzi

Set: Crawford 7-6 Un set equilibrato si risolve al tiebreak: Bellucci non lo gioca bene, ed è indietro nel risultato

Ritiro Carreno Busta Carreno Busta si ritira da Wimbledon: doveva sfidare il lussemburghese Rodesch, viene sostituito dal lucky loser Garin.

Al via Bellucci-Crawford La sfida Bellucci-Crawford è iniziata sul Court 16

Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta del Day 1 di Wimbledon 2025. Inizia lo Slam londinese: ecco il programma odierno. Alle 12 si parte con il primo degli italiani in gara, Bellucci, che se la vedrà con Crawford. Il primo big a scendere in campo è Medvedev, che prova a risollevare le sorti di una stagione in tono minore. L’ostacolo al primo turno è Bonzi. Attesa per il match inaugurale sul Centre Court: alle 14.30 scendono in campo Fognini e Alcaraz.