Wimbledon day 1, pronostici: Fearnley la sorpresa contro Fonseca. Vondrousova può andare in fondo

Il terzo Slam dell’anno, il più atteso, è pronto a cominciare. The Championships, Wimbledon, è alle porte. Tra tutti il Major che storicamente ha sempre regalato più sorprese grazie ad una superficie irregolare, l’erba, che specie nei primi giorni è ancora verde e pura, e rapidissima. E per molti può diventare un grosso problema, maggiore rispetto ai campi spelacchiati e più lenti della seconda settimana.

Ad attirare l’attenzione nei primi turni, però, di rado sono i match dei big, con le dovute eccezioni (come Fritz-Mpetshi Perricard, la cui vittoria a 5,00 è comunque una quota intrigante). A far gola sono quei primi turni dove l’equilibrio regna sovrano, dove non è facile indovinare il vincitore. Come in Fearnley-Fonseca, uno dei match più attesi di giornata, tra la sensation brasiliana e il giocatore di casa. Un incontro interessante, che vede favorito Joao ma in cui Jacob, tennis fluido e adatto all’erba, potrebbe trarre giovamento dal pubblico.

Così come Oliver Tarvet, che all’esordio nel circuito principale sfiderà Riedi nel derby tra qualificati. Dello svizzero si parlava un gran bene, si è un po’ perso con il tempo ma può ancora sperare in una buona carriera. Dotato di un ottimo gioco a rete, potrebbe essere lui a sfidare Alcaraz al secondo turno. Senza scivolare su Tallon Griekspoor, che sembra pronto a cogliere un ottimo risultato Slam, fari puntati sul femminile. Rebecca Sramkova è la n.36 del mondo, tra le peggiori da pescare al primo turno. Per il prestigio e il ranking parte sfavorita contro Haddad Maia, ma ha giocato un buon tennis su erba e non soffre la pressione: può essere il suo colpaccio del giorno.

Non sarebbe un colpaccio, ma rimane un upset perché eliminerebbe una testa di serie, la vittoria di Marketa Vondrousova. Che parte non a caso nettamente favorita contro Mccartney Kessler, tds n.32. La ceca, dovesse stare bene, come dimostrato a Berlino, può tranquillamente ambire alla vittoria finale. E, anche secondo le quote (la sua vittoria mediamente è a 20 volte la posta), dopo le primissime c’è lei. Anche perché sa già come si fa, in fin dei conti.

I pronostici di Ubitennis

Come da tradizione, sei partite selezionate, a diversi gradi di difficoltà, per la giornata. In grassetto il nome del vincitore consigliato: