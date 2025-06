Wimbledon, Sabalenka: “Non credo che le donne siano pronte a giocare al meglio dei cinque set”

D. È la tua prima volta qui dopo due anni. Provi emozioni particolari per aver inaugurato il Court 1?

ARYNA SABALENKA: Ci ho pensato ieri. Ma ho cercato di distrarmi, di non pensarci. È una sensazione incredibile. Onestamente, vedere lo stadio pieno è stato qualcosa di speciale. Sono davvero grata per tutto quello che ho.



D. Cosa ne pensi di aver giocato contro Carson [Branstine] per la prima volta? Il secondo set è stato molto combattuto. Cosa ne pensi del suo potenziale come giocatrice?

ARYNA SABALENKA: Penso che se continuerà a lavorare, avrà sicuramente un grande potenziale. Ha un servizio molto potente. Onestamente, nel secondo set è stato davvero difficile leggere il suo servizio. La velocità era incredibile. Per fortuna sono riuscita a strapparle il servizio e a chiudere il set. Ma sì, è stato un secondo set difficile.



D. Negli ultimi due tornei del Grande Slam hai esordito di domenica. È diverso esordire di domenica in un torneo del Grande Slam?

ARYNA SABALENKA: In realtà preferisco giocare di lunedì, così ho due giorni di riposo. Se esordisci di domenica, hai solo due giorni di riposo. Se esordisco, invece, gioco una partita dopo l’altra. Preferisco così.



D. C’era un bambino che ti parlava dopo la partita. Hai detto che non avrebbe dovuto dire qualcosa.

ARYNA SABALENKA: Cosa?

D. Mentre firmavi gli autografi.

ARYNA SABALENKA: Sì, parlava in portoghese brasiliano, diceva parolacce perché il video in cui imprecavo durante l’allenamento era diventato virale in Brasile. Gli ho risposto: “Non dovresti dire queste cose”. È stato un momento divertente (sorride).



D. Prima ti stavi allenando accanto a Carlos Alcaraz. Stavi tirando dei grandi dritti. Dopo vi siete divertiti a interagire. Gli stai forse mandando dei messaggi su cosa aspettarsi al doppio misto dello US Open?

ARYNA SABALENKA: Beh, non proprio, ma probabilmente da quel momento inizierò a mettere pressione al resto del… Metterò molta pressione (risate).



D. Abbiamo appena assistito a un’epica finale maschile dell’Open di Francia. Anche la tua è stata molto drammatica. Saresti interessata se rendessero il formato al meglio dei cinque set nelle finali, semifinali e quarti di finale femminili?

ARYNA SABALENKA: Penso che fisicamente io sia una delle più forti, quindi forse mi sarebbe vantaggioso. Ma non credo di essere pronta per giocare cinque set. Penso che sia troppo per il corpo di una donna. Credo che non siamo pronte per una quantità di tennis così elevata. Penso che aumenterebbe il numero di infortuni. Quindi non è qualcosa che prenderei in considerazione (sorride). Lascerò che se ne occupino i ragazzi.



D. Eri gelosa guardandoli?

ARYNA SABALENKA: No, ero felice di vedere quella partita lunga e di alta qualità. Per chi guarda, è fantastico vedere cinque ore di grande tennis. È così divertente da guardare. Ma non sono davvero gelosa di stare lì per cinque ore come giocatrice. Non so quanti giorni abbiano avuto bisogno per riprendersi dopo quella partita pazzesca. È stata una partita incredibile.



D. Come numero 1 al mondo, è difficile avere quella pressione su ogni partita, ogni torneo, dato che sei la grande favorita?

ARYNA SABALENKA: Penso che forse se avessi 20 anni e fossi la numero 1 al mondo, sarebbe davvero difficile per me gestire quella pressione. Penso di essere una giocatrice abbastanza esperta e non mi concentro su questo. Cerco di concentrarmi su me stessa, di migliorare il mio gioco, sia dentro che fuori dal campo. Cerco solo di dare il meglio di me ogni volta, di lottare per i miei sogni. Non penso al fatto di essere la numero 1 al mondo e di essere una delle favorite.



D. Ti vedo spesso ballare. Cosa significa per te, che effetto ha?

ARYNA SABALENKA: Adoro usare TikTok. Quando mi sembra di pensare troppo a qualcosa, apro TikTok e inizio a imparare a ballare, solo per staccare da tutta quella pressione. La pressione c’è sempre, credo sia così per tutti. È un modo fantastico per staccare la spina. Solo per imparare qualcosa di diverso. Sì, per divertirsi. Non sono la migliore. Probabilmente i miei movimenti sono terribili. Ma ci provo (sorride). Non ho tempo per le lezioni di danza.



D. Prima parlavi di alcune sessioni di allenamento con alcuni ragazzi davvero forti. Qual è il processo mentale che ti porta ad allenarti con alcuni dei migliori giocatori maschili?

ARYNA SABALENKA: È fantastico. Giochi con loro, guardi dall’altra parte e vedi la differenza. Vedi l’approccio diverso alle palle. Impari. Penso che automaticamente inizi a riflettere su ciò che sta accadendo dall’altra parte. Onestamente, penso che abbia davvero aiutato il mio tennis. Ora ci sono alcune palle con cui prima facevo un po’ fatica. Ora capisco un po’ meglio come adattarmi a quelle palle. Mi sembra che anche oggi, durante la partita e l’allenamento dopo aver giocato con i ragazzi, ho migliorato un paio di cose nel mio gioco. Sono super felice di aver potuto giocare con loro perché penso di aver imparato molto.



D. Come hai scelto Grigor per il doppio misto?

ARYNA SABALENKA: Onestamente, non sapevo cosa stesse succedendo con il doppio misto degli US Open. Mi ha semplicemente mandato un messaggio, dicendomi qualcosa sul doppio misto. Io ho risposto: “Di cosa stai parlando? Non ne sapevo nulla. Sei pazzo, non giocherò il doppio misto”. Poi mi ha spiegato che si trattava di un evento di due giorni, una settimana prima. Ho pensato: “Sembra divertente”. Ne ho parlato con il mio team. Mi piace giocare in doppio e nel doppio misto. Abbiamo giocato alcune esibizioni insieme a Grigor. Penso che il livello fosse piuttosto buono. Quindi ho detto: “Sì, facciamolo”.



D. Pensi di poter vincere?

ARYNA SABALENKA: Lo spero.