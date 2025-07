TV e Rete: ufficiale la rottura tra SKY e Warner Bros. Discovery. Appassionati di tennis di nuovo costretti al doppio abbonamento

Un vero e proprio scossone televisivo quello che apre la seconda metà del 2025: dopo 27 anni di trasmissione ininterrotta spariscono dal satellite in Italia i canali Eurosport, ora di proprietà del gruppo americano Warner Bros. Discovery.

SKY, di proprietà di un altro colosso americano, ovvero Comcast, ha ritenuto troppo alte le richieste economiche di WBD per rinnovare il contratto scaduto il 30 giugno.

Dal 1° luglio SKY ha quindi eliminato dal suo decoder i nove canali free di Discovery (che rimangono però ovviamente disponibili via digitale terrestre anche sui decoder SKY) e l’app Discovery+ dai decoder SKY Q, SKY Stream e dai televisori SKY Glass.

Ma quello che interessa i nostri lettori è ovviamente la dipartita dei due canali di Eurosport che erano disponibili nel pacchetto base della piattaforma SKY e in quello Sport della piattaforma streaming NOW.

Questo significherà in concreto essere costretti a un secondo abbonamento per avere accesso ai primi due Slam dell’anno che WBD detiene in esclusiva per l’Italia: l’Australian Open fino all’edizione del 2031 e il Roland Garros fino all’edizione del 2030.

I canali Eurosport rimangono disponibili sulla piattaforma proprietaria del gruppo Discovery+ (distribuita anche via Amazon Prime Video Channels), su DAZN (che ha ancora un anno di contratto) e su TIMVision (accordo rinnovato lo scorso anno, durata sconosciuta)

Ma si tratta comunque di una situazione transitoria: all’inizio del nuovo anno infatti WBD lancerà anche in Italia la piattaforma Premium di streaming MAX che aggiungerà alla parte Discovery, tutti i contenuti della ex Warner Media acquisita nel 2022.

SKY infatti detiene ancora l’esclusiva dei contenuti Warner Media fino alla fine del 2025. Una volta scaduto anche quel contratto, WBD potrà lanciare la piattaforma MAX anche nei Paesi dove opera SKY (Italia, UK, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera).

L’obiettivo è essere pronti al lancio in tempo per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina in programma a febbraio (WBD è il partner ufficiale dei Giochi in Europa fino al 2032)

Questo significa che l’emorragia di contenuti per i clienti SKY/NOW, a meno di colpi di scena, diventerà ben più grave nel 2026 con la perdita dei contenuti Warner tra cui i film della Warner Bros Pictures per il pacchetto Cinema e le serie TV marchiate HBO che alimentano il canale SKY Atlantic.

Il lancio di MAX porterà quasi certamente a un aumento dei costi per gli utenti rispetto al prezzo attuale mensile di Discovery+, che è di appena 8 euro al mese per il pacchetto che include lo sport.

Andiamo dunque a fare un riepilogo di quanto accaduto in queste ultime ore:

Canali chiusi su SKY/NOW

Pay

Eurosport 1 (disponibile su Discovery+, DAZN e TIMVision)

Eurosport 2 (disponibile su Discovery+, DAZN e TIMVision)

Discovery Channel (diventerà gratuito sul Digitale terrestre in autunno)

Free (rimangono disponibile via antenna terrestre anche sui decoder SKY)

NOVE

RealTime

Giallo

DMAX

Food Network

HGTV

Motor Trend

K2

frisbee



Lancio nuova piattaforma streaming MAX di WBD – Inizio 2026