Wimbledon, Bronzetti esce dalla crisi: superata la svizzera Teichmann in due set

L. Bronzetti b. J. Teichmann 6-4 7-5

Affrontare uno Slam arrivando da cinque sconfitte di fila non è mai facile, specialmente se quel torneo è Wimbledon e gli ultimi due ko sono arrivati su erba. Eppure Lucia Bronzetti si è dimostrata una tennista di carattere vincendo contro Jim Teichmann che quest’anno aveva già battuto due italiane (Federica Di Sarra a Roma e Lucrezia Stefanini al Roland Garros).

1° set: Teichmann spreca, Bronzetti no

Se il buongiorno si vede dal mattina, per Bronzetti non può che prospettarsi una splendida giornata in quel di Wimbledon: l’azzurra strappa immediatamente il servizio a Teichmann, riuscendo anche a consolidare il break. Come se non bastasse, spinta da energie positive, Lucia sfiora il secondo break con due opportunità , una sul 30-40 e una ai vantaggi. La svizzera però risponde presente e oltre ad annullarle, comincia anche a servire in maniera positiva. Teichmann chiude infatti due turni di battuta a zero e uno a 15, recuperando quella sicurezza che non ha mai avuto all’inizio di questo match. D’altro canto, seppur con qualche brivido, Bronzetti custodisce gelosamente il vantaggio annullando un break point sul 4-3 e altri tre sul 5-4. Va detto che Jil non fa nulla per aiutarsi, commettendo alcuni errori da matita rossa. Bronzetti ringrazia e alla prima chance utile mette a referto il 6-4.

2° set: prima l’equilibrio, poi il caos

Il secondo set è caratterizzato da una costanza nel servizio di entrambe le tenniste quasi perfetta. Basti pensare che fino all’ottavo game compreso, Teichmann e Bronzetti fanno registrare quattro giochi a zero, due a 15 e i restanti due a 30, praticamente senza mai andare ai vantaggi o vedendo l’avversaria avanti anche solo per un punto in risposta. Il tennis, specialmente quello femminile, ci insegna a non dare nulla per scontato e dopo un dominio a servizio, le due cominciano a sentire la pressione e nel giro di tre giochi, si verificano tre situazioni di break.

La prima a rubare il servizio all’avversaria è Bronzetti, brava a scambiare e trovare il vincente nel momento più opportuno. Quando parlavamo di pressione, ci riferivamo proprio a questo: Lucia, che stava servendo per il match, commette qualche leggerezza di troppo e restituisce il break a Teichmann, forse già convinta di poter chiudere. La 27enne elvetica però sembra non volerne sapere di entrare in partita è a sua volta si dimostra troppo leggera e superficiale nei colpi, permettendo a Bronzetti di colpire con forza e precisione, quasi come se dalla partita non avesse più nulla da chiedere. A questo punto, Gil si disunisce e il 7-5 di Bronzetti arriva nel giro di pochissimo tempo.