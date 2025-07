Wimbledon: Gauff si spegne, Yastremska “on fire” la travolge. Out anche Zheng e Kostyuk

D. Yastremska b. [2] C. Gauff 7-6(3) 6-1

Sorpresa clamorosa sui campi di Church Road: Dayana Yastremska, numero 42 del mondo, ha eliminato in due set la numero 2 del seeding e recente campionessa del Roland Garros, Coco Gauff, con il punteggio di 7-6(3), 6-1. L’ucraina ha sfoderato una prova autoritaria e concentrata, confermando il suo ottimo feeling con l’erba londinese. Dall’altra parte della rete, una Gauff irriconoscibile: nervosa, fallosa e soprattutto fragile al servizio, con ben 9 doppi falli che hanno pesantemente condizionato l’andamento della partita. Nei momenti decisivi, è mancata completamente la tenuta mentale che l’aveva accompagnata nei grandi appuntamenti recenti.

Il match

Nel primo set, è Yastremska a ottenere il break nel sesto gioco, salendo 4-2. Ma quando si è trovata a servire per il set, la tensione si è fatta sentire: prima una buona prima in slice le regala un set point, poi due doppi falli consecutivi permettono a Gauff di annullarlo e ottenere la sua prima palla break. L’inerzia cambia, l’americana si rifà sotto e pareggia sul 5-5, approfittando di quel passaggio a vuoto dell’ucraina.

Nonostante il momento di difficoltà, Yastremska si ricompone, ritrova aggressività e si riporta avanti 6-5. Gauff, dopo un altro doppio fallo in apertura di game, riesce comunque a trascinare il set al tie-break. Tuttavia, nel gioco decisivo è ancora la tensione a fare la differenza: la statunitense commette due doppi falli, mentre Yastremska mantiene sangue freddo e porta a casa il parziale per 7-6(3).

Nel secondo set, Gauff crolla. L’inizio è disastroso: errori gratuiti, doppi falli e totale mancanza di incisività permettono a Yastremska di volare subito sul 2-0. L’ucraina tiene con autorità i propri turni di battuta, mentre l’americana continua a offrire palle break in serie, senza mostrare alcun tipo di reazione. Il terzo break, quello nel quinto game, chiude di fatto il match. Yastremska gestisce con freddezza e chiude 6-1, in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Una vittoria convincente, quella di Yastremska, che ha mostrato solidità mentale, grande intensità e un piano di gioco efficace, mentre Gauff è apparsa scarica, nervosa e ben lontana dal livello che le ha permesso di vincere il Roland Garros poche settimane fa. Wimbledon perde così una delle sue protagoniste più attese già al secondo turno.

La giornata odierna del tabellone femminile regala colpi di scena e conferme. La testa di serie numero 5 Zheng Qinwen viene travolta da una solida Katerina Siniakova, mentre la giovane slovena Veronika Erjavec sorprende Marta Kostyuk. Tutto facile invece per Elena Rybakina e Mirra Andreeva, che accedono al turno successivo con prestazioni convincenti.

Gli altri match

[11] E. Rybakina b. E. Avanseyan 6-2 6-1

La campionessa 2022 ha dominato l’incontro fin dal primo game. Rybakina ha imposto il suo potente servizio e fiaccato la resistenza di Avanesyan con colpi penetranti da fondo. Il secondo set è stato un puro esercizio di controllo per la kazaka, che ha concesso solo qualche scambio ma nulla di fatto. Avanesyan, numero 49 WTA, ha patito il ritmo imposto dall’avversaria e non è riuscita a trovare continuità. Vittoria netta per la testa di serie numero 11 che al prossimo turno troverà la greca Maria Sakkari.

V. Erjavec b. [26] M. Kostyuk 3-6 6-3 6-4

La qualificata slovena ha completato una rimonta di carattere dopo aver perso il primo set. Kostyuk sembrava controllare grazie a buone variazioni, ma Erjavec ha alzato l’aggressività, trovando angoli profondi e vincendo scambi chiave nei momenti cruciali. Decisivi i break nel secondo e terzo parziale, dove la giovane slovena ha gestito la pressione meglio dell’avversaria. Soddisfazione per Erjavec, che conferma il suo status di mina vagante sul campo veloce.

[16] D. Kasatkina b. E. Arango 7-5 6-3

Match intenso e spettacolare fin dall’avvio con una serie di break e contro break e giochi infiniti. Kasatkina ha strappato poi il servizio nel finale del primo set aggiudicandoselo. Nel secondo parziale ha trovato maggior ritmo e profondità, mentre Arango ha abbassato un po’ il suo rendimento, forse accusando la tensione del match. L’australiana ottiene un buon risultato in una stagione non esaltante.

K. Siniakova b. [5] Q. Zheng 7-5 6-4 6-1

Gran sorpresa dell’incontro: la cinese oro olimpico Zheng è stata eliminata dalla ceca, esperta soprattutto nel doppio. Siniakova ha trovato ritmo e continuità, aggiudicandosi il primo set grazie a un decisivo break nel gioco finale. Nel secondo set Zheng ha reagito, ma poi ha ceduto nel terzo, piegata dalla solidità della ceca. Risultato sorprendente che elimina una delle teste di serie del torneo. Il prossimo match non sarà semplice, ad attenderla Naomi Osaka.

X. Wang b. [15] K. Muchova 7-5 6-2

Partita equilibrata e vibrante nel primo set, con Wang pronta negli scambi prolungati e capace di capitalizzare le occasioni. Il break decisivo arriva nell’undicesimo gioco e vale il set. Nel secondo Muchova cede il passo, probabilmente condizionata dallo sforzo nel primo. Wang, approdata al secondo turno, ha mostrato tenacia e colpi profondi.

[7] M. Andreeva b. M. Sherif 6-3 6-3

La diciottenne russa, ha giocato con grande concentrazione. Dopo aver recuperato da uno svantaggio iniziale, Andreeva ha imposto ritmo con il suo gioco di potenza e mobilità eccellente. Sherif ha lottato, ma non è riuscita a tenere testa alla profondità dei colpi dell’avversaria. Vittoria in due set e accesso al secondo turno, confermando le attese su di lei. L’avversaria al prossimo turno sarà l’italiana Lucia Bronzetti.