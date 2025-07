Wimbledon, il programma di mercoledì 2 luglio: in campo Paolini, Bellucci e Darderi

La terza giornata di Wimbledon si aprirà, sul Campo Centrale, alle ore 13.30 (le 14.30 italiane) con il match tra la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka e la ceca Marie Bouzkova. Subito dopo sarà il turno del due volte campione in carica Carlos Alcaraz e della wild card di casa Oliver Tarvet mentre il programma del campo più famoso del circuito verrà chiuso dalla partita del giorno, quella tra Emma Raducanu e la campionessa del 2023 Marketa Vondrousova.

Update: Wimbledon Order of play – Wednesday, July 2, 2025 pic.twitter.com/XER7ePqQEn — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) July 1, 2025

Sul campo 1, invece, alle 14 (ora italiana) scenderanno in campo Cameron Norrie e Frances Tiafoe e subito dopo sarà il turno di Katie Boulter e Solana Sierra. In chiusura, invece, un match molto interessante, quello tra Taylor Fritz, reduce dalla sofferenza con Mpetshi Perricard, e Gabriel Diallo. Il programma del 2 invece vedrà in azione le seguenti partite: Danilovic-Keys, Borges-B. Harris, Osaka-Siniakova e Darderi-Fery (grande occasione per Luciano).

GLI ALTRI ITALIANI- Jasmine Paolini, dopo un esordio da brividi, giocherà il terzo incontro sul campo numero 3 (intorno alle ore 16.30 italiane) e affronterà Camilla Rakhimova. Mattia Bellucci giocherà con Jiri Lehecka sul campo 12 (terzo incontro a partire dalle ore 12 italiane), Simone Bolelli e Andrea Vavassori esordiranno subito nel torneo di doppio, come primo match sul campo 9, contro Behar e Vliegen.