Wimbledon, ottimo esordio di Cobolli: batte Zhukayev e approda al secondo turno

[22] F. Cobolli b. B Zhukayev 6-3 7-6(7) 6-1

Flavio Cobolli supera il qualificato Beibit Zhukayev (24 anni, numero 247 del ranking mondiale e alla prima partita della carriera in un torneo del Grande Slam) con il punteggio di 6-3 7-6(7) 6-1 in un’ora e 46 minuti di gioco e approda al secondo turno di Wimbledon. Il tennista romano ha giocato un match praticamente perfetto alla battuta, perdendo solamente 12 punti in 15 turni di servizio e nel secondo set è riuscito a reagire con freddezza all’unico momento di tensione del suo pomeriggio, annullando un pericoloso set point nel corso di un tie break rocambolesco. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Etcheverry e la wild card Pinnington Jones, con l’obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno, quando venne eliminato da Alejandro Tabilo al quinto set.

Primo set: Cobolli difende senza problemi il break conquistato in avvio di partita (a cura di Matteo Beltrami)

Nel primo game di partita Flavio deve subito affrontare due palle break da cui ne esce indenne grazie al servizio. Scampato il pericolo il romano ne guadagna a sua volta tre, nel secondo game, che converte con una risposta aggressiva nei piedi del suo avversario (2-0). Cobolli serve con una buona percentuale di prime palle, e tanto basta per tenere a bada un contratto Zhukayev in questo avvio. Il kazako è piuttosto falloso da fondo campo e anche il servizio funziona a intermittenza (tre doppi falli nel set). Flavio è così libero di chiudere il primo parziale 6-3 in 30′ senza intoppi.

Secondo set: Cobolli si impone nella bagarre del tie break

Il kazako ha finalmente scaldato il motore del suo meraviglioso servizio, e comincia a fare paura: 9 ace, 63% di prime palle in campo, 22 punti su 24 con la prima. In risposta, però, rimane ancora innocuo, e la partita, dii conseguenza, si incanala sui binari ordinati dei turni di battuta. Si arriva rapidamente al tie break senza occasioni e senza scossoni, e Flavio fa subito valere lo status di numero 24 del ranking, portandosi in vantaggio sul 6 a 4: Zhukayev annulla i due set point, ne spreca uno sul 7 a 6 e alla fine cede per 9 punti a 7, buttando via in corridoio una volèe alta di dritto piuttosto goffa. Flavio supera il primo momento delicato del suo pomeriggio, lascia andare i colpi e si porta in vantaggio per due set a zero dopo un’ora e 18 minuti di gioco.

Terzo set: Cobolli domina e festeggia la vittoria

Flavio, sull’onda dell’entusiasmo, scappa rapidamente nel punteggio, volando sul 5 a 0 in pochi minuti di gioco: Zhukayev – abbandonato anche dal servizio – non c’è più, Cobolli domina, non concretizza tre match point nel sesto game ma chiude qualche istante dopo con il punteggio di 6-3 7-6(7) 6-1 in un’ora e 46 minuti.