Wimbledon, pronostici day 2: Walton e Eubanks le sorprese. Sakkari può tornare?

Dopo una prima giornata di Wimbledon a dir poco sconvolgente, ricca di upset e sorprese di quelle con la S maiuscola è tempo di affacciarsi alla parte alta del tabellone, quella presidiata da Jannik Sinner. Il n.1 al mondo esordirà contro Luca Nardi, la cui vittoria è quotata a circa 34 volte la posta, nella giornata che vedrà scendere in campo anche Novak Djokovic. Ma, per quanto la prima giornata di torneo sia un monito a non sottovalutare nessuno, di rado le perle si nascondono nei primi turni dei big.

Un incontro decisamente interessante può ad esempio essere Cazaux-Walton. Un funambolo come il francese e un buon erbivoro come l’australiano, che ha di recente ben figurato contro Alcaraz al Queen’s. Parte molto svantaggiato, ed è infatti lui la vera possibile sorpresa di giornata, visto anche il troppo umorale rendimento di Cazaux. Anche tra le ragazze a spiccare è un’australiana. Maya Joint, 19 anni, ha vinto il suo primo titolo in carriera proprio sull’erba, la scorsa settimana a Eastbourne. E, contro una Samsonova che non ha mai fatto sfracelli a Wimbledon, può servire l’upset del giorno.

Altro match interessante, oltre al derby francese (Humbert favorito su erba, dovrà solo gestire l’impatto di trovarsi di fronte un personaggio come Monfils), coinvolge Chris Eubanks. Da semisconosciuto raggiunse i quarti nel 2023, arrendendosi solo al quinto contro Medvedev. De Jong, che viene da migliori periodi di forma, parte avanti per le quote. Ma il servizio e l’ottima resa a rete dell’americano, oltre all’esperienza, possono scompigliare le carte.

Infine, un occhio su Iva Jovic. La classe 2007 americana sta rapidamente scalando le gerarchie, ed è favorita d’obbligo contro la navigata ma non irresistibile Lamens. Anche guardando avanti, troverebbe (come allo scorso US Open) Alexandrova. Che sull’erba gioca molto bene, potrebbe essere un importante e non insormontabile crush test per valutare a che punto Iva si trovi. E i più attenti sicuramente guarderanno Shelton-Bolt: sull’erba il mancino australiano (quotato a 4,20) potrebbe rompere le uova nel paniera al bombardiere yankee.

I pronostici di Ubitennis

Come al solito, tre partite per tabellone con diverso grado di difficoltà. I nomi in grassetto sono i vincitori consigliati: