Wimbledon, Rune: “In condizioni normali batto Jarry nove volte su dieci”

Holger Rune non nasconde l’amarezza per la sconfitta patita al primo turno contro il qualificato Nico Jarry, 143 ATP, con il punteggio di 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4. Il tennista danese, numero 8 del mondo, era in vantaggio di due set e, dopo aver lasciato per strada il terzo, ha accusato un problema al ginocchio, che lo ha condizionato per tutto il prosieguo del match. Holger a Wimbledon difendeva gli ottavi di finale dello scorso anno, quando fu sconfitto da Novak Djokovic e, al netto dell’infortunio, conferma che di strada ancora ne deve percorrere prima di arrivare a competere con i top della classe.

D: Cosa credi sia cambiato per te in questo match dopo il secondo set?

RUNE: “Penso di aver iniziato nel migliore dei modi il match, giocando bene. Poi nel terzo set sono stato un po’ sfortunato. Nel quarto ho iniziato a sentire qualcosa al ginocchio e ho ricevuto il trattamento. E da lì non sono più stato in grado di colpire il mio rovescio come nei primi due set”

D: È stato un infortunio improvviso oppure è qualcosa che già avevi avvertito prima della partita?

RUNE: “L’avevo già avuto. Ma non lo avvertivo da tanto tempo. Non saprei. So di cosa si tratta e stare estremamente bassi con le gambe può dare fastidio a quella parte. Non mi aspettavo riemergesse, però può succedere”

D: Pensi che le condizioni oggi siano stati un elemento chiave, un fattore nel match oggi?

RUNE: “No, affatto. In condizioni normali, lo batto nove volte su dieci, con tutto il rispetto per Nico Jarry. Oggi il mio ginocchio non mi ha reso le cose molto semplici, non è stato bello, ecco“

D: Sei preoccupato in qualche modo per questo potenziale infortuno?

RUNE: “Vediamo. Andrò a fare dei controlli con il dottore e il fisioterapista. Poi ci penseremo. È qualcosa che ho già avuto in passato. Non so, devo controllare con i dottori”