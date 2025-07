Wimbledon, Sonego: “Quando arrivo qui mi diverto, l’erba mi fa bene”

Un più che positivo esordio per Lorenzo Sonego ai Championships. Il torinese si impone per 6-3 6-4 6-2 in un’ora e 43 minuti di gioco contro il 21enne portoghese Jaime Faria. Al prossimo turno Sonego, che vanta come miglior risultato a Wimbledon l’ottavo di finale del 2021 perso contro Roger Federer, troverà il georgiano Nikoloz Basilashvili.

D. Hai vinto in tre set, contento di come hai giocato?

Sonego: “Sì è una buona partita. Ho fatto le cose giuste in campo, le scelte corrette. Sono contento di come ho affrontato la partita, e tutte le difficoltà che si affrontano in un primo turno Slam. Mi sono sentito bene in campo, a livello fisico e mentale, e anche del livello che ho tenuto per tutta il match. Quindi una buona prestazione”.

D. La cosa più positiva guardando avanti?

Sonego: “Le sensazioni sono positive, il fatto che mi sono divertito in campo. Per me questa è la cosa più importante quando arriva Wimbledon”.

D. Hai avuto buoni risultati qua in passato, un quarto turno ad esempio. Tu ti sei sempre sentito a tuo agio sull’erba?

Sonego: “Sì, mi sono sempre trovato bene. Il mio primo titolo l’ho vinto su questa superficie, a Eastbourne ho fatto finale, e a Wimbledon ho sempre giocato bene. Mi piace giocare sull’erba, ovviamente quando riesco a servire bene è un grandissimo vantaggio, può aiutarmi per il gioco che sto costruendo: essere aggressivo in avanti per cercare di chiudere a rete. Anche oggi quell’aspetto del mio gioco ha funzionato, quindi mi piace giocare sull’erba”.

D. Questa è una superfice con pochi campi nel circuito, non è normale per un giovane approcciarsi. Ti ricordi la prima volta in cui ci hai giocato? Cosa hai pensato? Era difficile?

Sonego: “All’inizio è stato difficilissimo adattarmi anche perché io sono cresciuto sui campi in terra. Quindi il passaggio sul veloce è stato difficile, idem per i campi in erba. Ho dovuto capire come muoversi sul rimbalzo, essendo molto alto all’inizio non mi piegavo sulle gambe. Però pian piano ho lavorato e mi sono adattato bene”

D. Quale è la cosa che ti piace di più di Wimbledon e quella che ti piace di meno?

Sonego: “La cosa che mi piace di più è l’atmosfera. D’altronde è il torneo che ho seguito sin da quando ero piccolo, quindi mi entusiasma venire qua, mi ricorda il me stesso bambino. Mentre la cosa che mi piace di meno è il tempo, a parte questi giorni che sta facendo bello, ma gli altri anni è stato difficile finire una partita in un giorno”.