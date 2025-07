ATP Toronto 2025, l’entry list: Bellucci ultimo ad entrare in tabellone

Mentre il mondo si concentra sul terzo slam della stagione, oltreoceano, in Canada, è uscita l’entry list ufficiale del National Bank Open presented by Rogers. Il torneo si svolgerà dal 26 luglio al 7 agosto, a Toronto. Il campione in carica è attualmente Alexei Popyrin, dopo la vittoria a sorpresa della scorsa a stagione contro Andrey Rublev. Quest’ultimo aveva estromesso ai quarti Jannik Sinner, accreditato per il secondo anno di fila della testa di serie numero 1. L’altoatesino trova in Canada uno dei pochissimi tornei su cemento dove potrà aumentare i suoi punti in questa seconda parte di stagione.

Il giocatore su cui sono puntati gli occhi tuttavia, data la sua assenza nel 2024, è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo può portare a casa tutti e 1000 i punti in palio, ne ha sia l’occasione che le capacità. L’anno scorso, al suo posto, era entrato in tabellone principale Flavio Cobolli. Un altro grande assente della scorsa edizione prenderà parte al torneo, in cerca di un riscatto dopo la magra stagione sull’erba. Lorenzo Musetti, che aveva dato forfait nel 2024, proverà a cercare riscatto dopo un Wimbledon che non ha potuto disputare al meglio delle proprie possibilità.

I grandi nomi, a meno di ritiri, ci sono tutti: sia gli ex campioni, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e il già citato Popyrin, sia i nuovi arrivati ai piani alti, come Jack Draper o Ben Shelton. Non mancano anche i vari finalisti delle passate edizioni, come Reilly Opelka, Stefanos Tsitsipas, Alex De Minaur o Andrey Rublev.

La truppa azzurra è ben organizzata, con ovviamente il numero uno del mondo Jannik Sinner a guidarla. Dietro di lui, Lorenzo Musetti e l’unico altro italiano accreditato di una testa di serie, ovvero il 24 del mondo Flavio Cobolli. Entra come 35esimo del seeding Matteo Berrettini, seguito poi dal semifinalista del 2024 Matteo Arnaldi e da Lorenzo Sonego. Chiudono la pattuglia di italiani il numero 60 dell’entry list Luciano Darderi e Mattia Bellucci, a cui spetta la fortuna di essere la last direct acceptance, ovvero l’ultimo giocatore del ranking ad essere stato ammesso automaticamente al tabellone principale.

