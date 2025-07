Caso Zverev, parlano gli altri tennisti. Keys: “Siamo persone, non solo atleti”, Sabalenka: “La famiglia è fondamentale”

Le parole di Ubaldo Scanagatta

Durante la giornata di martedì hanno causato particolare clamore le dichiarazioni di Alexander Zverev che ha confessato di non provare più gioia nel giocare a tennis, di sentirsi depresso, senza speranza, e di non sapere come fare per uscire da questa situazione.

Ormai si è perso il conto dei tennisti professionisti che hanno dovuto affrontare nel corso della loro carriera momenti di grande difficoltà dal puno di vista mentale: solamente in questi ultimi giorni Tsitsipas, Berrettini e Bronzetti hanno confessato di trovarsi o di essersi trovati in situazioni di precaria salute mentale.

Dopo il loro incontri di secondo turno sono intervenute sulla questione anche la n. 1 del mondo Aryna Sabalenka e la campionessa in carica dell’Australian Open Madison Keys.

Proprio Keys è tornata su quanto aveva spiegato dopo il suo trionfo australiano.

D. Non so se hai visto ieri, ma Zverev ha parlato un po’ della solitudine nel tour e di come stia lottando mentalmente. So che hai parlato molto di come uno psicologo ti abbia aiutata ad entrare in sintonia con il suo gioco in questo momento. Mi chiedo: come pensi che sia cambiata la conversazione sulla salute mentale nel tennis negli ultimi anni, o forse nel corso della tua carriera? ritieni che le persone siano molto più aperte a parlare di questo tipo di cose? Le risorse sono migliori di quelle che ricordi all’inizio della tua carriera?

MADISON KEYS: Credo che la situazione sia diventata più aperta. Non ricordo di averne parlato molto. Credo che sempre più giocatori siano aperti a dire: “Sto parlando con qualcuno”. Direi che probabilmente ci sono più giocatori che parlano con qualcuno rispetto al passato.

Credo che l’ATP abbia il suo personale, ma conosco anche la WTA, ovviamente. Abbiamo persone ogni settimana ai tornei, il che è di grande aiuto. Il solo fatto di avere questo supporto, credo abbia fatto un ottimo lavoro nell’aiutare tutti i giocatori in quella che è una carriera davvero difficile.

D. Zverev è stato incredibilmente toccante nella sua conferenza stampa. Ha continuato a dire quanto si sentisse solo in campo e fuori dal campo, che non sapeva cosa fare. Non era motivato ad alzarsi la mattina, si sentiva senza stimoli. Quando gli è stato chiesto se avrebbe considerato di iniziare una terapia, ha detto: “Beh, forse, chi lo sa”. Tu ha parlato in modo eloquente a Melbourne del suo percorso e della tua terapia. Se potessi parlare con i giocatori o semplicemente condividere i tuoi pensieri sulla terapia e sul suo utilizzo, lo faresti?

MADISON KEYS: Posso parlare solo per me. Mi è stato incredibilmente utile. Penso che sia un grande cambiamento – e ho provato a rivolgermi a psicologi dello sport in passato, e penso che per me il fatto di concentrarmi solo sullo sport e sul tennis non sia stato così utile.

Credo che andare da qualcuno e analizzare la mia vita in generale e come questa influenza il modo in cui mi sentivo in campo abbia fatto la differenza più grande per me.

Mi sembra che come tennisti, fin da piccoli, abbiamo la nostra identità molto legata all’essere tennisti. È fantastico, ma quando hai settimane, mesi e anni difficili sul tour, questo può davvero avere un impatto sul modo in cui pensi a te stesso come persona.

Per questo motivo, è stato possibile immergersi in questa situazione e capire come separare le due cose e sapere che non sei solo un giocatore di tennis. Sei una persona completa, che ha tutte queste altre grandi qualità e altri interessi e cose diverse nella tua vita. Credo che questo sia stato un elemento molto importante per me e che abbia reso il tennis un po’ più facile.

D. Quando vedi adolescenti che hanno un grande successo e all’improvviso sono sotto i riflettori, cosa ti passa per la testa visto quello che hai passato tu da adolescente quando tutti hanno iniziato a parlare di te? È qualcosa che ti provoca pensieri spiacevoli? Vuoi dare loro qualche tipo di avvertimento?

MADISON KEYS: Voglio dire, per me non è un fattore scatenante in alcun modo. L’unica cosa che posso suggerire è quella di avere un solido sistema di supporto intorno a loro e di stare lontani da Twitter (sorride).

Anche Sabalenka ha risposto in maniera molto dettagliata a domande sulla questione, sottolineando l’importanza di poter contare sulla propria famiglia nei momenti più duri.

D.Alexander Zverev ha tenuto un’incredibile conferenza stampa ieri sera in cui ha ripetuto più volte di sentirsi davvero solo in campo e fuori dal campo, di sentirsi in una buca. Non aveva la motivazione per alzarsi e non sapeva cosa fare. Non era sicuro se entrare in terapia. Tu hai affrontato molti ostacoli nella sua carriera. Cosa suggeriresti? Qual è il modo migliore per risolvere i problemi?

ARYNA SABALENKA: Beh, ho fatto la terapista per circa cinque anni nella mia carriera. Ho smesso, credo, nel 2022. Ma è davvero incredibile sentire cosa sta accadendo a una persona come Alexander, dal momento che ha sempre avuto la sua famiglia intorno.

Penso che sia davvero importante parlare apertamente di qualsiasi cosa si stia affrontando. Soprattutto se si ha una famiglia, si può parlare di tutto. Qualsiasi cosa tu senta, puoi raccontarla alla tua famiglia. Penso che sia davvero importante essere aperti e parlare di ciò che si sta vivendo, perché se lo si tiene dentro, ci si distrugge. Penso che sia come se qualcosa di brutto gli fosse accaduto.

Penso che abbia solo bisogno di aprirsi con chi gli sta vicino. Penso che la famiglia sia la scelta migliore, sono le persone che possono accettare qualsiasi cosa tu stia affrontando.

Nel momento in cui si inizia a parlare dei propri problemi, ci si rende conto di molte cose. Ti aiuta a risolverli. Quindi penso che debba essere un po’ più aperto, non solo con sé stesso, ma anche con la sua famiglia, con la squadra, in modo che tutti sappiano cosa gli passa per la testa. Credo che questa sia la cosa più importante.

Ad esempio, con il mio team parliamo sempre molto. Per questo non ho bisogno di uno psicologo, perché ho il mio team. Possiamo parlare di qualsiasi cosa. So che non mi giudicheranno. Non mi biasimeranno. Lo accetteranno e ci lavoreremo sopra. Credo che questo sia il miglior consiglio che possa dare a Sascha.