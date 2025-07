Wimbledon, il programma di giovedì 3 luglio: ecco a che ora si gioca Sinner-Vukic

Dopo l’ecatombe di teste di serie a cui si è assistito nei primi tre giorni, si aprirà la giornata del 3 luglio con alcuni tra i nomi più caldi per il torneo di Wimbledon. A inaugurare la giornata, dalle 13:30 (14:30 italiane), sarà sul campo centrale il sette volte campione di Wimbledon, e finalista degli ultimi sei anni a SW19, Novak Djokovic. Il serbo affronterà Dan Evans, wild card di casa, che vinse contro Nole nell’unico precedente tra i due, a Monte-Carlo 2021. A seguire, avrà inizio l’incontro tra Iga Swiatek, fresca finalista a Bad Homburg, contro la statunitense Caty McNally, 205 del ranking WTA. Il compito di chiudere la giornata sul centrale toccherà al numero 1 del mondo Jannik Sinner, alle prese con l’australiano Aleksandar Vukic. L’azzurro è finora imbattuto contro il numero 93 del mondo, con due incontri vinti su due, a Brisbane nel 2021 e Sofia nel 2022. Il match dell’azzurro dunque difficilmente potrebbe prendere il via prima delle 17.30.

Sul campo 1, a partire dalle ore 13:00 (ore 14:00 italiane), si partirà con il match di singolare femminile tra Mirra Andreeva e Lucia Bronzetti. L’italiana ha interrotto, con la vittoria all’esordio su Jil Teichmann, la striscia di quattro sconfitte consecutive. Ha limitato i risultati negativi in stagione sull’erba, dove aveva, prima di Wimbledon, racimolato appena cinque giochi in due incontri. Il secondo match della giornata vedrà scendere in campo la campionessa di Wimbledon 2022 Elena Rybakina, contro la greca Maria Sakkari. A chiudere la programmazione sul campo 1 penseranno, in un match da vedere assolutamente, il beniamino di casa Jack Draper, alle prese con l’ex numero 3 del mondo, e finalista a Wimbledon nel 2017, Marin Cilic.