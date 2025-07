Ubicontest: Sinner e Draper protagonisti. Invia il pronostico e vola a Torino per le Finals!

Prosegue l’avventura a Church Road, così come la terza tappa dell’Ubicontest, che – ricordiamo – chiuderà i battenti il 23 agosto 2025, appena prima dello scoccare dell’ultimo Slam stagionale, lo US Open. Nel contempo, Wimbledon continua a smuovere le classifiche tra upset inaspettati e pronostici del tutto ribaltati. In attesa di nuovi e succulenti bonus, ecco i match selezionati quest’oggi dal nostro team:

Wimbledon, 2T: [10] B. Shelton vs R. Hijikata (2-1)

Shelton mostra miglioramenti su diverse aree del suo gioco, e con un servizio così performante, sul green inglese, potrebbe andare lontano in quest’edizione di SW19. Troverà dall’altra parte della rete Hijikata, che ha disputato un ottimo match d’esordio con Goffin. Sarà complicato per il tennista aussie riuscire a strappare il servizio allo statunitense, nonostante le buone doti in risposta di Rinky. Difficile per lui portare a casa un set, al netto di scivoloni del gigante di Atlanta.

Pronostico 3-0.

Wimbledon, 2T: [1] J. Sinner vs A. Vukic (2-0)

Se abbiamo imparato una cosa su Jannik Sinner nelle ultime settimane è che l’altoatesino non adora giocare con tennisti che non danno ritmo, e Vukic rientra tra questi, anchese in formato più “soft” rispetto ai serve bot che siamo abituati a vedere. Il pronostico ovviamente è assolutamente dalla parte del numero uno del mondo, che con ogni probabilità riuscirà a confezionare il match in tre set. In ottica contest, attenzione al numero di game. L’Australiano potrebbe aggrapparsi al suo buon servizio, e racimolare qualche gioco in più rispetto al previsto.

Pronostico 3-0.

Wimbledon, 2T: [4] J. Draper vs M. Cilic (0-0)

Pronostico 3-0.

Wimbledon, 2T: [11] A. De Minaur vs [Q] A. Cazaux (0-0)

Pronostico 3-1.