Wimbledon: Cocciaretto in scioltezza contro Volynets, eguagliato il terzo turno del 2023

E. Cocciaretto b. K. Volynets 6-0 6-4

C’era grande attesa per il match di Cocciaretto, chiamata ad assolvere l’arduo compito di confermarsi dopo l’exploit del primo turno contro la testa di serie numero 3 Jessica Pegula.

Compito superato a pieni voti, con Elisabetta che offre una grande prestazione di forza nel primo set, vinto 6-0, e poi è brava a contenere il tentativo di rimonta di un’avversaria mai davvero in partita. La marchigiana vince e convince offrendo sprazzi di un tennis molto aggressivo, condito da ricami di fino e tanta tanta generosità atletica.

Elisabetta approda per la seconda volta in carriera al terzo turno di Wimbledon, laddove due anni fa fu eliminata proprio da Pegula. Affronterà la vincente del match tra la francese Jacquemot e la svizzera Belinda Bencic, al rientro dall’infortunio che l’ha tenuta lontana dal Roland Garros.

Primo set: Monologo di Cocciaretto che non lascia neanche un game all’avversaria



La partita di Elisabetta inizia nel migliore dei modi: break a zero contro un’avversaria la cui specialità non è certo il servizio ma che permette di indirizzare il set sui binari giusti.

Le difficoltà di Volynets in battuta sono evidenti, soprattutto quando si vede costretta a giocare la seconda, e Cocciaretto è abilissima a rispondere sempre aggressiva e prendere il controllo del gioco (vince il 66% dei punti in risposta alla prima di servizio). Nonostante una palla break da annullare nel secondo game, la marchigiana si mostra molto in fiducia anche nei turni di battuta, proponendo un gioco aggressivo fatto di smorzate, angoli e discese a rete, che disorientano l’avversaria che fatica a trovare uno schema di gioco adatto.

Il set infatti le scivola dalle mani e Volynets si ritrova, dopo appena 22’, sotto di bagel, avendo totalizzato appena 13 punti

Secondo set: Cocciaretto contiene il ritorno dell’avversaria

Al ritorno in campo Cocciaretto, forse rilassata dopo il set vinto 6-0, commette un paio di ingenuità e regala all’avversaria il primo game. Poco male, l’atteggiamento non cambia, Elisabetta mostra una condizione fisica e mentale di alto livello, a conferma di quanto già visto martedì contro Pegula. Volynets dopo la pausa toilette sembra quanto meno essersi resa conto di dove si trova, ha migliorato la qualità della prima di servizio (un po’ meno quella della seconda) e scambia molto di più da fondo, cercando spesso di spostarsi sulla diagonale del rovescio.

Al cambio campo tra il terzo e il quarto set la statunitense chiama l’intervento del fisioterapista (con cui ha solo un colloquio, non chiama MTO), e nel corso di tutto il set continua a toccarsi con espressione dolorante la vistosa fasciatura sulla coscia destra.

Nel quarto game Cocciaretto ha un piccolo passaggio a vuoto e concede il break all’avversaria, ma lo recupera immediatamente.

La partita prosegue senza particolari sussulti fino al 4-4, quando Cocciaretto sfrutta qualche seconda in più da parte dell’avversaria per ottenere il break che la porta a servire per il match. Nel game successivo serve benissimo e, al terzo match point, conquista la vittoria che le regala il terzo turno.