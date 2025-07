Wimbledon: Altra testa di serie eliminata. Keys cede in due set a Siegemund

L. Siegemund b. M. Keys 6-3 6-3

Laura Siegemund si regala la seconda settimana di Wimbledon. La tedesca, numero 104 del mondo, batte con un doppio 6-3 Madison Keys, sesta forza del seeding. Siegemund dimostra di aver preparato alla perfezione il match dal punto di vista tattico, cercando di variare il più possibile il suo tennis e di far muovere Keys. Dall’altro lato della rete, la statunitense non è riuscita a venire a capo di una giornata storta, in cui niente nel suo gioco ha funzionato a dovere. Per Siegemund l’occasione di approdare ai quarti di finale è oltremodo ghiotta: sfiderà la lucky loser, sorpresa del torneo fino a questo momento, Solana Sierra.

Il match

Nel primo set si registrano ben quattro break e 10 palle break. Nel game inaugurale Keys è subito sotto attacco sul suo servizio; annullando una chance a Siegemund, si salva, ma rimanda soltanto il concretizzarsi di tutti i problemi. Dopo aver a sua volta cancellato due palle break, la tedesca strappa la battuta a Madison. Tuttavia, la numero 8 del mondo non riesce a difendere il proprio turno di servizio e consente a Laura di ottenere il break che poi risulterà decisivo. Sul 5-3 Keys subisce ancora un break e si trova a dover rincorrere nel punteggio.

Nel secondo parziale Siegemund perde la battuta nel game inaugurale alla seconda occasione offerta a Keys, la quale restituisce immediatamente il favore alla sua avversaria. Dopo un game tenuto a 0, Siegemund si rende nuovamente pericolosa in risposta e la statunitense viene breakkata per la seconda volta consecutiva. Contro ogni aspettativa, Madison non vive mai game di battuta semplici, sintomo della giornata difficile. Keys annulla tre match point al servizio sul 5-3, ma nulla può in risposta, cedendo per 6-3.