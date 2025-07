Wimbledon, Alcaraz: “Djokovic il giocatore che meglio conosce il tennis, ma con lui non parlo di partite”

Carlos Alcaraz si è imposto in quattro set – 6-1 3-6 6-3 6-4 – sul tedesco Struff. Seppur con qualche indecisione, il numero due al mondo procede nella sua difesa al titolo, alla ricerca della tripletta a Wimbledon, dopo aver bissato il successo al Roland Garros poche settimane fa. Il prossimo avversario sul suo cammino è Andrey Rublev, che a Londra sembra aver ritrovato l’equilibrio smarrito da tempo.

D: Carlos, un’altra bella vittoria.

ALCARAZ: “Sono davvero di aver ottenuto questa vittoria oggi. Penso che fosse davvero importante contro un avversario molto difficile. Quindi sono felice della prestazione, del livello di oggi, durante tutti e quattro i set. Solo felice di essermi dato un’altra possibilità per migliorare”

D: Hai fatto molti progressi oggi. Qual è quello di cui sei più soddisfatto?

ALCARAZ: “Penso di aver risposto abbastanza bene. Sul servizio c’è ancora molto da migliorare. Ma sono comunque contento anche del servizio. Credo che la cosa che più mi porto via da oggi sia la risposta. Ho risposto davvero bene. Questo ha messo molta pressione sul suo servizio. Penso sia stata la chiave oggi“

D: Hai vinto 21 partite di fila. Diresti che stai giocando il miglior tennis della tua carriera?

ALCARAZ: “Penso di sì. Non in tutte le 21 partite che ho vinto, ma credo di essere riuscito a rimanere calmo nei momenti difficili durante queste 21 vittorie consecutive. Ho giocato un tennis davvero buono ultimamente. In questo momento ho molta fiducia. Sto affrontando le partite nel modo giusto e questo mi rende davvero felice. Durante queste partite ho superato momenti anche complicati“

D: Hai molte ottime qualità. Una di queste è la tua intuizione. Abbiamo appena chiesto a Taylor Fritz chi, tra i giocatori che ha incontrato, ha più intuito, chi è il più intelligente riguardo al tennis. Vorrei farti la stessa domanda: tra i giocatori che hai conosciuto, chi ti ha colpito di più per la sua conoscenza dello sport?

ALCARAZ: “È una bella domanda. In questo momento penso che Novak Djokovic sia il più intelligente in campo. Il giocatore che ha più conoscenza del tennis, senza dubbio. Con la sua esperienza, con tutto quello che ha vissuto su un campo da tennis e avendo visto tantissime partite nella sua carriera, penso che sia lui ad avere la maggiore conoscenza del tennis“

D: Parlando di Novak, hai mai avuto l’opportunità di assorbire in qualche modo questa sua esperienza o conoscenza? Esiste una sorta di canale speciale di comunicazione con lui da cui riesci effettivamente a trarre quel tipo di conoscenza di cui parlavi?

ALCARAZ: “Ho parlato con Novak molte volte. Ho guardato le sue partite. Mi sono allenato con lui. A volte ho anche guardato i suoi allenamenti. Ma non abbiamo mai parlato di tennis, di partite o cose simili. Sinceramente preferisco parlare con lui di altre cose, della vita, non di tennis. Quindi non so bene come rispondere a questa domanda. Cerco solo di cogliere alcuni aspetti del suo gioco, del modo in cui si allena, del modo in cui gioca a volte durante le partite. Ma lo osservo solo da fuori, non parlando con lui né gli facendogli domande sul tennis. Si tratta solo di guardare le sue partite, perché adoro vederlo giocare. Mi piacciono molto anche i momenti in cui mi alleno con lui, solo per vedere come si muove, come gioca, come si allena. Ma a parte questo, non parliamo molto di tennis“

D: Ora affronterai Rublev. Cosa pensi di questa partita? Quali sono le differenze tra i vostri stili di gioco?

ALCARAZ: “È un giocatore davvero potente. Gioca molto bene sull’erba perché gli piace sempre essere aggressivo. Quando riesce a trovare il dritto, credo che gli piaccia spostare l’avversario da una parte all’altra. Sarà davvero difficile, perché sull’erba muoversi è la cosa più complicata da fare. Penso che siamo molto simili nel fatto che ci piace sempre cercare il dritto, non importa se è inside-out o sul lato del dritto. Cerchiamo sempre di essere aggressivi. Anche lui ha un grande servizio. Sarà una partita davvero interessante affrontare Rublev agli ottavi. Ma sono pronto ad affrontarla. Vedremo come andrà. Abbiamo già giocato match importanti in passato. Sono solo felice di affrontarlo di nuovo, credo per la prima volta sull’erba“