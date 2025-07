Wimbledon, Cocciaretto sconfitta a testa alta: agli ottavi ci va Bencic al super tiebreak

Elisabetta Cocciaretto saluta Wimbledon dopo una vera e propria battaglia contro Belinda Bencic terminata 6-4 3-6 7-6(7). La svizzera, dopo un ottimo primo set, è stata sovrastata dall’azzurra dopo la prima interruzione per pioggia e dal secondo a metà del terzo l’italiana ha messo in scena un ottimo tennis. Purtroppo alla lunga Bencic ha prevalso, aggiudicandosi gli ottavi di finale dopo il super tie break del terzo set. Rammarico per Elisabetta che si era trovata avanti 4-2 nell’ultima frazione.

B. Bencic b. E. Cocciaretto 6-4 3-6 7-6(7)

1° set: La disattenzione nel quinto gioco costa a Cocciaretto il set

(a cura di Beatrice Becattini)

Nei primi turni di servizio, le due giocatrici si dimostrano solide, lasciando veramente poco per strada. La concentrazione è massima per entrambe, vista la posta in palio. Nel terzo gioco Cocciaretto accusa qualche problema in battuta e si ritrova sotto 15-30. Risolve però con una bella combinazione servizio esterno e diritto nell’angolo aperto. Ciononostante, è comunque costretta ai vantaggi, senza offrire chance di break. I presagi si concretizzano nel quinto gioco, quando Elisabetta deve fronteggiare tre palle break consecutive. Salva la prima con un ace esterno, ma Bencic le strappa il servizio alla seconda opportunità. L’attacco della tennista marchigiana rimane poco profondo e piuttosto centrale e Belinda la obbliga a giocare una volée non risolutiva, su cui poi può mettere a segno il passante di rovescio lungolinea. La svizzera capitalizza il vantaggio, tenendo a 0 il game che le vale il 4-2. Cocciaretto paga caro l’unico passaggio a vuoto del set, visto che, passate le difficoltà, torna a macinare punti al servizio. Bencic, dal canto suo, non regala praticamente niente nei turni di servizio – a fine parziale sono cinque i punti ottenuti dall’azzurra in risposta. La ex numero 4 del mondo conquista la prima frazione con il punteggio di 6-4, in quello che è il primo set perso da Cocciaretto in questa edizione dei Championships.

2° set: Cocciaretto sfrutta la pioggia

Dopo l’interruzione per pioggia post primo set, l’incontro riparte intorno alle 14:50. Ottima ripartenza di Cocciaretto che dopo aver chiuso al meglio il proprio servizio, ha messo seriamente in difficoltà Bencic conquistandosi una palla break seppur senza sfruttarla. Poco dopo brivido anche per Elisabetta con un break point in favore della svizzera, che però non riesce a convertirla. Cocciaretto nom ci sta e insidia nuovamente Bencic con due palle break: la seconda va a segno e l’azzurro si porta 4-2 strappando il servizio a Belinda. Spinta dall’entusiasmo del break, Cocciaretto esprime un ottimo tennis con una tranquillità figlia del momento e chiude 6-3 il secondo set. Benedetta pioggia verrebbe da dire: Cocciaretto rispetto al primo set migliora i punti vinti con la prima di servizio dal 64% al 76% e i colpi vincenti, 14 contro i 10 del frazione iniziale. Oltre ai numeri, quello che colpisce è l’approccio alla partita di Cocciaretto che ora può giocarsi le proprie carte nel terzo e decisivo set.

3° set: Elisabetta si fa rimontare e perde

Cocciaretto dimostra di essere in uno stato di forma devastante e questo la porta a cominciare il terzo set esattamente come aveva chiuso il secondo ovvero con il pallino del gioco in mano. Elisabetta infatti riparte conquistando il break in apertura che la proietta verso un terzo set in discesa, complice anche una Bencic troppo poco precisa e confusionaria nel piano del gioco. Il quarto gioco è di un peso specifico incredibile, tanto che ci sono voluti 20 punti per assegnare il game. Per fortuna è la nostra Cocciaretto ad aggiudicarsi uno dei giochi più combattuti della partita. Dopo il quinto gioco, sul risultato di 3-2 per l’azzurra, il match viene nuovamente sospeso per pioggia. Rientrati dall’interruzione, i primi due game vanno via abbastanza agevolmente per entrambe mente i successivi due presentano più criticità. Infatti Cocciaretto subisce un sanguinoso break che le tarpa le ali verso la vittoria, a causa di diversi errori probabilmente frutto di un’eccessiva tensione. Per poco però l’azzurra non si riprende il break nel game successivo dove però Bencic difende al meglio. Da sottolineare quanto sia tornata al meglio Belinda dopo la seconda interruzione. Come probabilmente giusto che sia, il match si decide al tiebreak.

Al super tiebreak Bencic è protagonista di una grande spallata al match portandosi 5-1 con un doppio minibreak. Cocciaretto prova a rimettersi in carreggiata sfrutta alcune incertezze di Bencic, ma la svizzera si ricompone e trionfa col punteggio di 10-7.