Wimbledon, lunedì storico per l’Italia: tre azzurri agli ottavi. Sinner ultimo match sul Centrale

Il lunedì degli ottavi di finale a Wimbledon non sarà una giornata come le altre per il tennis italiano. Sarà una pagina da incorniciare, un frammento di storia che si scrive sull’erba più sacra del circuito. Per la prima volta in era Open, tre italiani saranno contemporaneamente protagonisti negli ottavi di finale maschili del torneo londinese, con Jannik Sinner atteso sul Centre Court per chiudere il programma di giornata, a conferma del suo status da numero uno del mondo.

Dopo una prima settimana brillante, che ha visto Sinner dominare i suoi match senza mai perdere un set, Lorenzo Sonego sopravvivere a una maratona epica e Flavio Cobolli sorprendere tutti con la sua performance convincente, l’Italia si presenta alla seconda settimana con una rappresentanza mai così folta e competitiva.

La giornata si aprirà sul Court 2, dove alle ore 11 locali (le 12 italiane) Flavio Cobolli affronterà Marin Cilic, ex finalista del torneo e veterano del circuito. Il giovane romano, classe 2002, gioca per la prima volta un ottavo di finale in uno Slam e lo farà con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Cilic rappresenta un banco di prova severo, ma l’entusiasmo e il tennis brillante mostrato fin qui da Cobolli lasciano spazio alla speranza.

Quasi in contemporanea, alle ore 13 sul No.1 Court, sarà il turno di Lorenzo Sonego, chiamato a fronteggiare Ben Shelton. Il torinese arriva a questo match dopo aver vinto una battaglia di oltre cinque ore contro Nakashima, vinta al tie-break del quinto set con un ace che ha infiammato il pubblico. Di fronte troverà l’americano, giocatore potente e spettacolare, ma spesso incostante. Il match promette scintille, con due stili opposti e una cornice degna di un grande palcoscenico.

E poi il gran finale. Il Centre Court si aprirà alle 13:30 locali con il match tra Novak Djokovic e Alex de Minaur, che metterà subito in campo l’esperienza del sette volte campione serbo contro la velocità dell’australiano. Seguirà un’interessante sfida femminile tra Mirra Andreeva ed Emma Navarro, due giovani in grande crescita. Ma è nel terzo match sul Centrale che tutti gli occhi italiani saranno puntati: Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov nel match che chiuderà la giornata sul campo più iconico del mondo.

Sinner torna sul Centrale forte di numeri impressionanti: tre vittorie nette, appena 17 game concessi, e una solidità mentale che sta facendo la differenza. Dimitrov, già semifinalista a Londra, rappresenta un ostacolo insidioso, ma il livello di gioco espresso fin qui dal campione altoatesino lascia pensare che sia pronto per spingersi ancora più avanti.

Il resto del programma vede protagoniste anche alcune big del tabellone femminile. Sul No.1 Court, dopo il match di Sonego, toccherà a Iga Swiatek contro la danese Clara Tauson, mentre su Court 2, in chiusura, Liudmila Samsonova affronterà Jessica Bouzas Maneiro.

In una giornata che già di per sé profuma di storia, il tennis italiano ha tre motivi per sorridere. Tre italiani in campo, tre storie da raccontare, una nazione intera pronta a sognare sull’erba di Wimbledon. Non succede spesso di vivere un lunedì così.

Match Orario Italiano (CEST) Campo Flavio Cobolli vs Marin Cilic 12:00 Court No.2 Liudmila Samsonova vs Jessica Bouzas Maneiro A seguire (~13:30) Court No.2 Ekaterina Alexandrova vs Belinda Bencic 14:00 No.1 Court Ben Shelton vs Lorenzo Sonego A seguire (~15:30) No.1 Court Iga Swiatek vs Clara Tauson A seguire (~17:00) No.1 Court Alex de Minaur vs Novak Djokovic 14:30 Centre Court Mirra Andreeva vs Emma Navarro A seguire (~16:00) Centre Court Jannik Sinner vs Grigor Dimitrov A seguire (~18:00) Centre Court

Gli orari sono indicativi per i match non di apertura: dipendono dalla durata degli incontri precedenti.